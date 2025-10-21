Ở cơ sở không có chức vụ tương đương, cán bộ cấp tỉnh có về không?

ĐB Nguyễn Thị Yến (TPHCM) đề nghị mạnh dạn tăng cường cán bộ ở cấp tỉnh về cơ sở, nhưng thẳng thắn: “Ở cơ sở sẽ không có chức vụ tương đương cho các đồng chí, ví dụ phó giám đốc sở về thì cũng không thể làm bí thư xã, vì chức vụ đó có người làm rồi”.

ĐB Nguyễn Thị Yến (TPHCM) phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 21-10, Quốc hội làm việc tại các tổ đại biểu (ĐB), thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025… Báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025 cũng sẽ được Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: QUANG PHÚC

Khắc phục tình trạng cán bộ chỗ quá thiếu, chỗ lại thừa

Tại tổ ĐB TPHCM, một mặt ghi nhận những thành quả đạt được, nổi bật là 2 năm liền (2024, 2025) đều đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu, song ĐB Nguyễn Thị Yến còn băn khoăn về tính khả thi của chỉ tiêu tăng trưởng 2 chữ số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. “Quy mô của nền kinh tế hiện nay đã rất lớn, trong khi năng lực giải ngân đầu tư công còn hạn chế, việc đạt được chỉ tiêu như thế là thách thức rất lớn”, ĐB nhận định.

Một số bất cập trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng là vấn đề được ĐB Nguyễn Thị Yến quan tâm. Theo ĐB, số lượng cán bộ, công chức ở tỉnh dôi dư rất nhiều, nhưng cấp xã lại thiếu cán bộ chuyên môn, nhất là phòng kinh tế. Việc bố trí cán bộ còn cơ học, chưa theo vị trí việc làm. ĐB đề nghị mạnh dạn tăng cường cán bộ ở cấp tỉnh về cơ sở, nhưng thẳng thắn: “Ở cơ sở sẽ không có chức vụ tương đương cho các đồng chí, ví dụ phó giám đốc sở về thì cũng không thể làm bí thư xã, vì chức vụ đó có người làm rồi”.

ĐB Hà Phước Thắng (TPHCM) phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

Chia sẻ quan điểm này, ĐB Hà Phước Thắng phát biểu: “Đúng là cán bộ ở cấp cơ sở rất thiếu, chưa được phân công hợp lý (theo địa bàn, dân cư), từ đó dẫn đến áp lực trong công việc”. ĐB cũng phản ánh, chế độ lương bổng, phụ cấp cho cán bộ công chức chưa theo vị trí việc làm và đề nghị sớm có tiêu chuẩn cụ thể, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; đảm bảo cuộc sống để họ yên tâm công tác. Bên cạnh đó, ĐB đề nghị sớm đồng bộ dữ liệu quản lý của các cơ quan nhà nước về dân cư, doanh nghiệp, nhà đất… để sử dụng hiệu quả nhất, giảm gánh nặng thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Bệnh nhân bảo hiểm vẫn thiếu thuốc, vẫn phải chi trả thêm không ít

Thẳng thắn cho biết, do thời gian hạn hẹp nên sẽ chỉ tập trung vào những điểm cần hoàn thiện, ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) nhận định, nếu xét riêng từng mặt thì ngành y tế có nhiều điểm sáng, song cơ chế phát triển y tế vẫn đang vướng những vấn đề cốt lõi.

ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TPHCM) phát biểu. Ảnh: QUANG PHÚC

“Với y tế, có 3 trụ cột cần quan tâm đầy đủ, đó là dự phòng - cung ứng - điều trị, nhưng hiện nay dường như các chính sách vẫn chỉ tập trung vào khâu cuối, là điều trị. Vẫn còn đó những khó khăn trong đấu thầu cung ứng thuốc men, thiết bị. Chúng ta “phủ” bảo hiểm y tế hơn 95%, nhưng bệnh nhân bảo hiểm vẫn thiếu thuốc, vẫn phải chi trả thêm không ít”, ĐB nhận xét.

Đề cập đến câu chuyện gây xôn xao dư luận là ở Bệnh viện đa khoa Tây Nguyên kê khống việc sử dụng máy tán sỏi đã bị hỏng, ĐB khẳng định, không bênh vực cho tiêu cực, sai phạm, nhưng có thực tế là máy hư mà nhu cầu của bệnh nhân vẫn có thì bác sĩ phải sử dụng máy ngoài. “Tôi cho là bác sĩ cũng muốn vớt vát để bảo hiểm chi trả phần nào đó, đỡ đi chi phí cho bệnh nhân trong lúc máy móc không được sửa chữa, bổ sung kịp thời”, ĐB Phạm Khánh Phong Lan chia sẻ.

Nhắc lại đề xuất bà đã nêu qua nhiều kỳ thảo luận tại nghị trường, ĐB nhấn mạnh, ngành giáo dục đã có cơ chế lương đặc biệt, nhưng cán bộ nhân viên ngành y tế, nhất là y tế cơ sở và y tế dự phòng, vẫn đang phải chờ đợi.

ĐB nêu rõ, gánh nặng thủ tục hiện nay vẫn rất nặng nề và “cơ chế cái gì cũng xin phép như thế này là thiên đường của người lười”. ĐB Phạm Khánh Phong Lan đề nghị Bộ Y tế gấp rút tổng kết việc thực hiện cơ chế tự chủ để có định hướng chính sách phù hợp.

