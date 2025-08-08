Ổn định bộ máy, phát huy vai trò giám sát của người dân

Phường Bình Thạnh là một trong những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn tại TPHCM với dân số hơn 126.000 người. Trong nhiệm kỳ qua, nhiều công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn phường.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Võ Văn Dũng tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến đại hội

Ngày 8-8, Đảng bộ phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đồng chí Võ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Phường Bình Thạnh là một trong những đơn vị hành chính mới có quy mô lớn tại TPHCM với dân số hơn 126.000 người. Sau sáp nhập, Đảng bộ và hệ thống chính trị địa phương tập trung ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, phường Bình Thạnh đã tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nâng cao hiệu quả giám sát, điều hành của chính quyền, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị hiện đại phục vụ người dân.

Nhiều công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn phường như: hoàn thành dự án mở rộng đường Bùi Đình Túy; khánh thành sân vận động Gia Định; khởi công Dự án mở rộng, nâng cấp đường Chu Văn An...

Quang cảnh đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Võ Văn Dũng biểu dương phường Bình Thạnh đã kế thừa, phát huy truyền thống và những thành quả của các thế hệ đi trước, giữ vững sự đoàn kết, năng động, đổi mới, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn.

Đồng chí Võ Văn Dũng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại của địa phương, đồng thời đề nghị đại hội thảo luận về những nội dung này, phân tích kỹ nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Trong nhiệm kỳ mới, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đề nghị phường Bình Thạnh nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy. Theo đó, việc tinh gọn không đơn thuần là cắt giảm số lượng, mà còn phải chú trọng cải thiện, nâng cao chất lượng cán bộ công chức viên chức; bảo đảm mỗi cán bộ, công chức, viên chức được bố trí phải có đủ trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc cũng như có đầy đủ phẩm chất đạo đức, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Võ Văn Dũng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Thạnh

Đồng chí cũng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện sắp xếp, ổn định bộ máy phải quan tâm mở rộng sự tham gia và vai trò giám sát của người dân; phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, không để việc thực hiện sắp xếp bộ máy làm ảnh hưởng, đảo lộn cuộc sống của người dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Thạnh, gồm 29 đồng chí, đã ra mắt đại hội. Đồng chí Vũ Ngọc Tuất làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh.

THÁI PHƯƠNG