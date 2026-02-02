Ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Vietbank

Ông Lê Thanh Quý Ngọc giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Vietbank từ ngày 2-2-2026

Theo đó, HĐQT miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Trần Tuấn Anh và chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Tiến Sỹ kể từ ngày 2-2-2026, theo nguyện vọng cá nhân.

Cùng ngày, HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Lê Thanh Quý Ngọc, hiện là Phó Tổng Giám đốc, giữ chức Quyền Tổng Giám đốc cho đến khi có quyết định bổ nhiệm chính thức. Đồng thời, HĐQT bổ nhiệm bà Trần Thị Ngọc Lý, Giám đốc Khối Nguồn nhân lực, giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Ông Lê Thanh Quý Ngọc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quản trị rủi ro. Trước khi gia nhập Vietbank, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao, trong đó có Giám đốc Khối Quản lý rủi ro tại OCB và HSBC Việt Nam, Giám đốc Khối Tín dụng tại Hong Leong Bank Việt Nam. Ông gia nhập Vietbank từ tháng 8-2024 và được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 10-6-2025.

NHUNG NGUYỄN