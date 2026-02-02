Thiết kế cơ chế sandbox tài sản mã hoá tại VIFC – HCMC

Chiều 2-2, Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) phối hợp Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu (GOE Alliance) tổ chức hội thảo khoa học về “Nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho lĩnh vực blockchain và tài sản mã hóa tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC – HCMC)”.

Khách mời tham dự hội thảo

Theo UEH, đơn vị đang chủ trì nhiệm vụ nghiên cứu nhằm cung cấp luận cứ khoa học để thiết kế khung pháp lý thử nghiệm tại VIFC – HCMC. Trọng tâm là xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), tiêu chí đánh giá và cơ chế giám sát vận hành các sản phẩm tài chính gắn với blockchain và tài sản mã hóa, hướng tới hoàn thiện khung pháp lý về công nghệ tài chính và tài sản mã hóa cho Việt Nam.

PGS.TS Ngô Minh Vũ, Đại học Kinh tế TPHCM phát biểu tại hội thảo

Chia sẻ tại hội thảo, PGS.TS Ngô Minh Vũ nêu các mô hình sandbox trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam. Từ cơ chế sandbox đầu tiên của Vương quốc Anh đến nay, đã có 95 cơ quan quản lý áp dụng; phạm vi không chỉ fintech mà còn gồm token hóa tài sản thực, tài chính xanh, blockchain và thanh toán xuyên biên giới.

Từ thực tiễn Singapore, Dubai và Hoa Kỳ…, ông nhấn mạnh: sandbox không phải “vùng trắng” pháp luật mà là nơi thu thập dữ liệu để hoàn thiện khung pháp lý quốc gia. Theo ông, mô hình sandbox lý tưởng cho Việt Nam cần hội tụ 4 yếu tố: khung pháp lý linh hoạt, giám sát chủ động, an toàn hệ thống và có lộ trình chuyển tiếp.

Về mục tiêu sandbox cho blockchain và tài sản mã hóa, nhóm nghiên cứu nêu 4 điểm: thúc đẩy đổi mới cho các giải pháp chưa có tiền lệ pháp lý; thu thập dữ liệu thực tiễn để hoàn thiện chính sách; nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút dự án fintech/blockchain đến VIFC – HCMC; quản trị rủi ro, bảo vệ người tiêu dùng bằng các giới hạn có kiểm soát.

TS. Trần Nhật Khoa, Liên minh Kinh tế On-chain toàn cầu chia sẻ tại hội thảo

Về phía Liên minh kinh tế On-chain toàn cầu, TS. Trần Nhật Khoa cho rằng sandbox không chỉ là không gian thử nghiệm mà là “bước đệm” hiện thực hóa tầm nhìn của VIFC – HCMC, với định hướng mở rộng quy mô sau giai đoạn thử nghiệm, thu hút dòng vốn quốc tế và xây dựng hạ tầng để VIFC – HCMC trở thành điểm luân chuyển dòng vốn toàn cầu, kết nối vào hệ thống tài chính thế giới trên chuỗi.

Qua thảo luận, các chuyên gia tiếp tục làm rõ vai trò của cơ chế sandbox trong hỗ trợ đổi mới sáng tạo, thu hút dự án fintech và blockchain, đồng thời giúp cơ quan quản lý từng bước hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với các mô hình tài chính mới.

THANH DUNG