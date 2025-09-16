Chính trị

Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 16-9, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII tổ chức Kỳ họp thứ 2 nhằm tiến hành công tác nhân sự thuộc thầm quyền. Dự kỳ họp có Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành (bìa phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khắc Toàn. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Quốc Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. Lý do miễn nhiệm là ông Trần Quốc Nam nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 12-9. Kết quả, 100% đại biểu HĐND tỉnh khóa VII có mặt đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Quốc Nam.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, tân Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HIẾU GIANG

Tiếp đó, HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh để giới thiệu bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Với 100% số phiếu tán thành, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê quán phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, là cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (mới) từ tháng 7-2025, ông Nguyễn Khắc Toàn từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa (trước đây) rồi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Sau đó, ông trải qua các chức vụ như Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa (trước đây).

Ông Nguyễn Khắc Toàn cũng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và XII. Tháng 3-2020, ông Toàn được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa và từ tháng 6-2021, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (trước đây).

HIẾU GIANG

Khánh Hòa Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa UBND tỉnh Khánh Hòa HĐND tỉnh Khánh Hòa Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn Trần Quốc Nam Nghiêm Xuân Thành

