Ông Lê Huyền được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Sáng 27-8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Theo đó, với 55/58 phiếu tán thành, ông Lê Huyền, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

dasua-7.jpg
Ông Lê Huyền (giữa) được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Lê Huyền sinh năm 1972, quê quán phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ kỹ sư quản lý đất đai, cử nhân hành chính, thạc sĩ quản lý kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Trước sáp nhập tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận trước đây thành tỉnh Khánh Hòa mới, ông Lê Huyền là Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa là ông Trần Quốc Nam; 4 Phó Chủ tịch gồm các ông: Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Nguyễn Long Biên và Lê Huyền.

