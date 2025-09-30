Ông Vũ Đình Quân giữ chức Chủ tịch HĐTV Benthanh Group

Chiều 30-9, tại Lễ trao quyết định cán bộ do UBND TPHCM tổ chức, ông Vũ Đình Quân, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV (Benthanh Group) được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Ông Vũ Đình Quân sinh năm 1976, quê quán Đà Nẵng, có hơn 27 năm gắn bó với hệ thống Benthanh Group, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc Phòng Đầu tư phát triển, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ Du lịch Bến Thành (BenThanh Tourist).

Từ tháng 8-2020, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, đồng thời là Đảng ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Đình Quân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tháng 6-2025, ông được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Benthanh Group. Trong quá trình công tác, ông đã được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM và nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố.

Đón nhận quyết định bổ nhiệm, ông Vũ Đình Quân cho biết, việc được lãnh đạo TPHCM tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Benthanh Group là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trọng trách lớn lao.

“Trên cương vị mới, tôi sẽ cùng tập thể hội đồng thành viên, ban điều hành và toàn hệ thống Benthanh Group phát huy thành tựu đã đạt được, tiếp tục đưa tổng công ty trở thành đơn vị tiêu biểu của Thành phố, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, ông Vũ Đình Quân nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chiều 30-9

Benthanh Group là một trong những tập đoàn kinh tế mạnh của TPHCM, hoạt động đa ngành nghề với nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội TPHCM và cả nước.

Hiện Benthanh Group góp vốn, tham gia quản lý tại 36 doanh nghiệp thành viên, tập trung trong 3 lĩnh vực: dịch vụ du lịch, thương mại – sản xuất và dịch vụ bất động sản. Tổng công ty đang tích cực đổi mới, sáng tạo, hướng đến tạo ra giá trị bền vững cho doanh nghiệp và cộng đồng.

