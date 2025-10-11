OPPO A6 Pro Series pin siêu lớn, sạc siêu nhanh và siêu bền

OPPO đã giới thiệu OPPO A6 Pro Series tại thị trường Việt Nam, là dòng sản phẩm nổi bật với dung lượng pin siêu lớn lên đến 7.000mAh đi kèm công nghệ siêu sạc nhanh...

SUPERVOOCTM 80W, khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP66/IP68/IP69 cùng chứng nhận độ bền chuẩn quân đội, mang lại trải nghiệm liền mạch, bền bỉ suốt cả ngày dài.

Bên cạnh đó, OPPO A6 Pro còn sở hữu màn hình siêu sáng AMOLED 120Hz và được tối ưu hiệu năng bởi thuật toán Trinity Engine trên hệ điều hành ColorOS 15 nhằm đảm bảo mọi tác vụ từ làm việc, giải trí đến chơi game đều mượt mà, nhanh chóng.

Đồng hành cùng OPPO A6 Pro Series trong lần ra mắt này là sự xuất hiện của MONO với vai trò "Chiến binh A-Bền" - biểu tượng mới của năng lượng bền bỉ, tinh thần trẻ trung và luôn sẵn sàng vượt qua mọi thử thách.

Hình ảnh MONO luôn bùng nổ và cháy hết mình trên sân khấu cũng chính là hình ảnh OPPO muốn gửi gắm qua A6 Pro Series: một thiết bị bền bỉ sẵn sàng cùng đồng hành với người dùng xuyên suốt ngày dài.

Viên pin 7.000mAh được phát triển dựa trên thiết kế graphite mật độ cao, mang đến chuẩn mực mới cho thời lượng sử dụng. Qua các thử nghiệm, OPPO A6 Pro Series có thể phát video YouTube HD liên tục trong 20 giờ, đàm thoại liên tục hơn 58 giờ và gọi thoại WhatsApp tới 27 giờ, đảm bảo thời lượng sử dụng luôn dư dả suốt cả ngày. Kết quả thử nghiệm cho thấy, sau 1.830 chu kỳ sạc (tương đương hơn 5 năm sử dụng), pin vẫn duy trì trên 80% dung lượng ban đầu. Ngoài ra, khi kết hợp cùng công nghệ Siêu sạc nhanh SUPERVOOC 80W, OPPO A6 Pro Series có thể sạc đầy 100% chỉ trong 61 phút.

Tiếp nối tinh thần bền bỉ đặc trưng trên dòng A Series, OPPO A6 Pro Series được trang bị khung viền nguyên khối cùng lớp bảo vệ linh kiện bằng keo và xốp chuyên dụng.

Thiết bị đạt chuẩn kháng nước và bụi IP66/IP68/IP69 đem đến khả năng chống lại nhiều loại chất lỏng, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của bụi bẩn, giúp người dùng an tâm sử dụng trong nhiều môi trường khắc nghiệt.

Ngoài ra, OPPO A6 Pro Series còn xuất sắc đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội nhờ vào loạt cải tiến đáng kể trong thiết kế và vật liệu.

Về ngoại hình, máy sở hữu mặt kính cường lực AGC DT-Star D+ hỗ trợ hạn chế trầy xước và va đập. Bên trong, hợp kim nhôm cao cấp AM04 do chính OPPO phát triển, với khả năng chịu được tới 1.000 lần uốn cong, cũng được sử dụng bảo vệ bo mạch chủ và các linh kiện cốt lõi.

OPPO A6 Pro Series sử dụng màn hình Ultra Bright với độ phân giải 1.080 x 2.374 cùng tần số quét lên đến 120Hz, giúp đảm bảo hiệu suất mượt mà, tái hiện hình ảnh sắc nét và loại bỏ hoàn toàn hiện tượng nhòe, giật lag. Độ sáng tối đa 1.400 nits cho phép hiển thị rõ ngay cả dưới ánh sáng mạnh, tái hiện màu sắc chân thực, sống động.

Trải nghiệm mượt mà còn được nâng tầm nhờ giải pháp cấp hệ thống được tích hợp trên ColorOS 15. Cụ thể, bộ công nghệ độc quyền của OPPO gồm thuật toán Trinity Engine sẽ tăng cường sự ổn định tổng thể của hệ thống.

Trong khi đó, thuật toán đồ họa ánh sáng mang đến các hiệu ứng hoạt ảnh song song và liền mạch, một điểm vốn chỉ có trên các dòng flagship cao cấp.

OPPO A6 Pro Series được trang bị công nghệ độc quyền tăng cường kết nối AI 3.0 giúp tăng cường ổn định mạng và chuyển đổi thông minh giữa các kết nối, đảm bảo đường truyền mượt mà ngay cả trong điều kiện mạng phức tạp.

Đặc biệt, công nghệ này còn hỗ trợ nhận diện và ưu tiên băng thông hỗ trợ các tựa game online giảm độ trễ khi mạng yếu.

Dù sở hữu viên pin lớn nhất trong phân khúc, OPPO A6 Pro Series vẫn đảm bảo cảm giác cầm nắm vừa sang trọng vừa thoải mái.

Độ mỏng thân máy chỉ 8mm, trọng lượng 188g, khung viền kim loại nguyên khối với thiết kế bốn cạnh siêu mỏng, trong đó viền mỏng nhất chỉ 1,67mm. Màn hình chuẩn IMAX với tỷ lệ hiển thị trên thân máy lên đến 93%, mang lại trải nghiệm giải trí đậm chất điện ảnh.

OPPO A6 Pro Series với ba phiên bản màu sắc độc đáo và cuốn hút như Titan Ánh Xanh, Hồng Thạch Anh, và Xanh Vũ Trụ, mở bán tại thị trường Việt Nam với nhiều phiên bản cung cấp nhiều sự lựa chọn cho người dùng, đa dạng từ mẫu máy, màu sắc và dung lượng bộ nhớ… và từ nay đến hết ngày 31-10-2025, khi mua OPPO A6 Pro Series, người dùng nhận được các ưu đãi đặc biệt với giá trị lên đến 2.000.000 đồng.

KIM THANH