Tổng thống Donald Trump: Mỹ đã đưa vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro ra khỏi Venezuela

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng vợ và đưa họ ra khỏi đất nước, giữa lúc Washington được cho là tiến hành các đòn tấn công nhằm vào Caracas rạng sáng 3-1 (giờ Mỹ).

Theo CNN, Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào sáng 3-1 (giờ Mỹ), đã thực hiện một “cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela”, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Donald Trump viết: "Chiến dịch này được phối hợp thực hiện với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Sẽ có một cuộc họp báo hôm nay lúc 11 giờ sáng (giờ Washington) tại Mar-a-Lago”.

Pháo kích của Mỹ vào Venezuela rạng sáng 3-1. Ảnh: X

Theo đài RT và New York Times, nếu tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là chính xác, Hiến pháp Venezuela quy định quyền lực sẽ được chuyển giao cho Phó Tổng thống Delcy Rodríguez, người hiện phụ trách chính sách kinh tế. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay bị đánh giá là chưa từng có tiền lệ, và vẫn chưa rõ ai sẽ nắm quyền lực thực tế trong giai đoạn chuyển tiếp.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với New York Times, ông Trump bày tỏ sự hài lòng với kết quả chiến dịch, ca ngợi công tác chuẩn bị và lực lượng tham gia, đồng thời gọi đây là “một chiến dịch xuất sắc”.

Khi được hỏi liệu có xin phép Quốc hội Mỹ hay bước đi tiếp theo của Washington đối với Venezuela là gì, Tổng thống Trump cho biết sẽ làm rõ các vấn đề này trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago.

Trong một phản ứng, Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Kosstantin Kosachev gọi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là “vô căn cứ”. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cho biết bộ này dự kiến sẽ sớm đưa ra tuyên bố liên quan đến tình hình ở Venezuela.

Cùng ngày, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án cuộc tấn công mà ông gọi là phi pháp của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng ngay lập tức trước hành động này.

KHÁNH MINH