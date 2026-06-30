Peru có nữ Tổng thống dân cử đầu tiên

Sau 4 lần ra tranh cử, ngày 29-6 (giờ địa phương), bà Keiko Fujimori, lãnh đạo đảng Lực lượng Nhân dân (FP), đã giành chiến thắng, trở thành nữ tổng thống dân cử đầu tiên của Peru.

Bà Keiko Fujimori bước vào Phủ Tổng thống sau 3 lần thất bại. Ảnh: AA

Theo Cơ quan Bầu cử quốc gia Peru (ONPE), kết quả kiểm phiếu chính thức cho thấy, bà Fujimori giành 50,135% số phiếu, vượt ứng cử viên cánh tả Roberto Sánchez với 49,865%. Chênh lệch giữa hai ứng cử viên chỉ khoảng 49.600 phiếu trong tổng số hơn 18 triệu phiếu hợp lệ, khép lại cuộc đua được đánh giá là sít sao nhất trong nhiều năm qua.

Bà Fujimori, con gái của cựu Tổng thống Alberto Fujimori, từng 3 lần thất bại ở vòng hai các cuộc bầu cử tổng thống năm 2011, 2016 và 2021. Bà là gương mặt tiêu biểu của phong trào “Fujimorismo” theo đuổi đường lối kinh tế thị trường và chủ trương cứng rắn trong đấu tranh chống tội phạm.

Phát biểu sau khi chiến thắng, bà Fujimori cam kết thành lập nội các có sự tham gia của cả các chuyên gia độc lập, đồng thời ưu tiên khôi phục năng lực quản trị nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện an ninh.

Theo giới quan sát, kết quả sít sao của cuộc bầu cử cho thấy Peru vẫn bị chia rẽ sâu sắc. Trong khoảng 10 năm qua, quốc gia này đã có tới 9 tổng thống do các khủng hoảng chính trị và thay đổi lãnh đạo liên tiếp. Chiến thắng của bà Keiko Fujimori không chỉ đánh dấu sự trở lại của một trong những dòng họ chính trị gây nhiều tranh cãi nhất Peru, mà còn phản ánh xu hướng dịch chuyển sang cánh hữu tại một số quốc gia Mỹ Latinh.

HẠNH CHI