Nhật Bản hủy hơn 100 chuyến bay do bão nhiệt đới

Ngày 26-6, hai hãng hàng không lớn của Nhật Bản đã hủy hơn 100 chuyến bay trong ngày do hai cơn bão nhiệt đới áp sát quần đảo này, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở. Diễn biến thời tiết cực đoan cũng khiến giới chức nước này phát đi khuyến cáo sơ tán tại một số khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng.

Mưa lớn tại nhiều địa phương ở miền Nam và miền Tây Nhật Bản. Ảnh: NHK

Theo đài NHK, hãng hàng không Japan Airlines (JAL) và All Nippon Airways (ANA) đã lần lượt hủy 70 và 50 chuyến bay đi và đến khu vực phía Nam Nhật Bản, trong đó có Okinawa và Kagoshima. Tại khu vực Kyoto, chính quyền địa phương đã khuyến cáo hàng ngàn người dân sơ tán do lo ngại nguy cơ sạt lở đất. Trong khi đó, chính quyền Kyoto và Osaka cho biết mực nước tại các con sông chính đang tiếp tục dâng cao, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trước nguy cơ ngập lụt.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tập đoàn Toyota đã tạm dừng hoạt động tại một nhà máy ở Kyushu do nhiều tuyến đường bị phong tỏa bởi mưa lớn. Tập đoàn Nissan dự kiến sẽ tạm ngừng một số dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã hủy chuyến bay đầu tiên theo kế hoạch của máy bay vận tải V-22 Osprey tới đảo Miyako trong khuôn khổ cuộc tập trận chung giữa Nhật Bản và Mỹ.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão nhiệt đới mạnh Mekkhala đang gây ra gió giật có tốc độ lên tới 144 km/g. Mưa lớn đã trút xuống nhiều địa phương ở miền Nam và miền Tây Nhật Bản. Dự báo cuối tuần này, vùng mưa sẽ di chuyển dọc theo khu vực ngoài khơi các đảo Kyushu và Shikoku, đồng thời có khả năng hội tụ với bão nhiệt đới Higos đang ngoài khu vực Thái Bình Dương.

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