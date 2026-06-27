Thế giới

Mỹ tấn công các mục tiêu tại Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran để đáp trả vụ tấn công vào một tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz.

Tàu M/V Ever Lovely. Ảnh: VESSEL FINDER
Tàu M/V Ever Lovely. Ảnh: VESSEL FINDER

Theo CENTCOM, quân đội Mỹ đã không kích phá hủy các kho chứa tên lửa, thiết bị bay không người lái (UAV) và hệ thống radar ven biển của Iran.

Cuộc không kích diễn ra sau khi Tehran tấn công tàu M/V Ever Lovely mang cờ Singapore hôm 25-6. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đã triển khai ít nhất 4 UAV tấn công tàu chở hàng.

Trong khi đó, truyền thông Iran xác nhận xuất hiện tiếng nổ lớn tại khu vực phía Nam nước này. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã đẩy lùi thành công đợt tấn công của Mỹ vào đảo Sirik thuộc eo biển Hormuz.

Trong diễn biến khác, một cuộc khảo sát do Công ty McLaughlin & Associates thực hiện từ ngày 17 đến 23-6 đối với 1.000 cử tri tiềm năng cho thấy tỷ lệ ủng hộ cách điều hành của Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt 50%, trong khi 46% không tán thành. Mức độ ủng hộ ông Trump tăng trong bối cảnh giá dầu thế giới giảm, thị trường phản ứng tích cực trước các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

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Đảo Sirik CENTCOM Associates UAV IRGC Tàu chở hàng Oanh tạc Kho chứa Eo biển Hormuz Tổng thống Mỹ Donald Trump Mỹ và Iran

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