Thế giới

Máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa nhà ở Bắc Kinh, phi công thiệt mạng

SGGPO

Ngày 27-6, theo tờ South China Morning Post, giới chức Trung Quốc xác nhận, một phi công thiệt mạng và 13 người bị thương khi một máy bay hạng nhẹ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh chiều 26-6.

Tòa tháp CITIC ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: KYODO
Tòa tháp CITIC ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: KYODO

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. Theo chính quyền quận Triều Dương (Bắc Kinh), vụ tai nạn xảy ra khi một máy bay hạng nhẹ hai chỗ ngồi, một động cơ, đâm vào một tòa nhà cao tầng. Trên máy bay chỉ có một phi công.

Nhiều mảnh vỡ máy bay rơi dưới chân tòa tháp CITIC tại khu vực xảy ra tai nạn. Đoạn video do một số nhân chứng ghi lại cho thấy lực lượng cứu hỏa phun nước dập các đám cháy nhỏ dưới mặt đất, bên cạnh phần thân máy bay. Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng phong tỏa hiện trường.

Tòa tháp CITIC cao 528m, có 108 tầng nổi và 7 tầng hầm, sức chứa khoảng 12.000 nhân viên văn phòng. Từ trước tới nay, Trung Quốc áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động bay, đặc biệt tại khu vực Bắc Kinh, vì lý do an ninh công cộng.

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Bắc Kinh tai nạn máy bay Trung Quốc

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