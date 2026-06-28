Hai vụ rơi máy bay tại Pháp và Saudi Arabia làm 25 người thiệt mạng

Ngày 28-6, một máy bay cỡ nhỏ của trường đào tạo nhảy dù rơi tại thị trấn Tomblaine thuộc tỉnh Meurthe-et-Moselle, vùng Đông Bắc nước Pháp làm 11 người chết. Cùng ngày, tại Saudi Arabia, một trực thăng rơi tại thành phố ven biển Ras Tanura làm 14 người chết.

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pháp. Ảnh: DW

Tại Pháp, chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Nancy-Essey, đã gặp nạn gần khu vực Tomblaine. Chính quyền địa phương cho biết, toàn bộ những người có mặt trên máy bay đều tử nạn, gồm phi công và 10 người (5 học viên và 5 huấn luyện viên nhảy dù).

Theo đài truyền hình BFMTV của Pháp, chiếc máy bay đã gặp sự cố, sau đó gần như lao thẳng đứng xuống mặt đất. Vụ tai nạn xảy ra tại khu vực đông dân cư, gần một trung tâm mua sắm. Rất may, không có người dưới đất thiệt mạng. Hiện nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn đang được điều tra.

Cùng ngày, tại Saudi Arabia, một trực thăng thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco rơi xuống thành phố ven biển Ras Tanura ở miền Đông nước này, khiến toàn bộ 14 người trên máy bay thiệt mạng.

Hãng thông tấn nhà nước Saudi Press Agency (SPA) của Saudi Arabia dẫn nguồn Bộ Năng lượng nước này cho biết, các nạn nhân đều là công dân Saudi Arabia. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

KHÁNH MINH