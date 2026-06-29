Iran cảnh báo nguy cơ gia tăng căng thẳng tại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 28-6 cảnh báo các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz không nên thiết lập các tuyến hàng hải ngoài hành lang do Tehran quy định.

IRGC cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự của Mỹ ở Kuwait và Bahrain. Ảnh: MNA

Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh mọi nỗ lực thiết lập các cơ chế hoặc tuyến hàng hải riêng ngoài khuôn khổ đã thống nhất có thể khiến tình hình tại eo biển Hormuz thêm phức tạp, làm chậm quá trình khôi phục hoạt động bình thường.

Hãng tin Iran Mehr (MNA) dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này sẽ xử lý nghiêm các tàu không tuân thủ quy định lưu thông do Tehran áp dụng tại khu vực.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran tiếp tục tấn công quân sự qua lại tại khu vực eo biển Hormuz, bất chấp hai bên đang triển khai bản ghi nhớ hòa bình do Pakistan làm trung gian và đàm phán hướng tới thỏa thuận cuối cùng.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), quân đội Mỹ đã không kích 10 mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain.

Theo hãng thông tấn Saudi Arabia (SPA), Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron liên quan đến bản ghi nhớ giữa Mỹ - Iran cũng như các giải pháp toàn diện giúp tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo tự do hàng hải và ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

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