Mỹ - EU căng thẳng do thuế dịch vụ số

Mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục căng thẳng sau tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mức thuế dịch vụ số đối với các doanh nghiệp công nghệ Mỹ.

Cảnh báo áp mức thuế 100%

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump khẳng định, Washington sẽ áp mức thuế nhập khẩu lên tới 100% đối với mọi hàng hóa đến từ bất kỳ quốc gia nào đánh thuế dịch vụ số đối với các doanh nghiệp công nghệ Mỹ.

Biện pháp trên sẽ thay thế cho mọi thỏa thuận thương mại đã ký kết hoặc đang trong quá trình triển khai với các nước liên quan, bất kể các văn kiện đó đã được thực thi hay chưa. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết nhiều nước châu Âu chuẩn bị triển khai thuế dịch vụ số nhằm vào công ty công nghệ Mỹ.

Động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump làm gia tăng căng thẳng xuyên Đại Tây Dương, trong bối cảnh Mỹ và EU vừa đạt được thỏa thuận thương mại quy định mức thuế trần 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu của EU sang Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề thuế dịch vụ số không được đưa vào thỏa thuận này và tiếp tục là một trong những điểm bất đồng lớn giữa hai bên.

Học sinh Pháp được hướng dẫn sử dụng mạng xã hội tại trường học (ẢNH: CHATEUROPE)

Trong nhiều năm qua, Chính phủ Mỹ luôn phản đối các loại thuế dịch vụ số do một số nước châu Âu áp dụng, lý do mang tính phân biệt đối xử đối với các tập đoàn công nghệ của Mỹ, như: Google, Apple, Meta hay Amazon. Hiện chưa rõ chính quyền Mỹ sẽ triển khai cảnh báo mới theo cơ chế pháp lý nào cũng như phạm vi áp dụng cụ thể ra sao.

Nguy cơ đôi bên cùng thiệt

Tờ Politico (Mỹ) đưa tin, EU đã phản ứng mạnh mẽ trước lời đe dọa áp thuế từ Tổng thống Donald Trump. Ủy ban châu Âu khẳng định, EU và các quốc gia thành viên có chủ quyền hoàn toàn trong việc quản lý và điều tiết các hoạt động kinh tế trên lãnh thổ của mình. Phía châu Âu nhấn mạnh các sắc thuế này không mang tính phân biệt đối xử, áp dụng công bằng cho tất cả các công ty lớn dựa trên doanh thu, bất kể quốc gia xuất xứ.

Cơ quan điều hành châu Âu cũng cảnh báo các biện pháp đơn phương nhắm vào chính sách hợp pháp của EU là hoàn toàn phi lý. Nếu phía Mỹ hiện thực hóa lời đe dọa áp thuế, EU sẽ phản ứng nhanh chóng, dứt khoát để bảo vệ quyền lợi cũng như quyền tự chủ quản lý của mình.

Giới chức EU vẫn ưu tiên một giải pháp toàn cầu mang tính đa phương dựa trên các cuộc thảo luận chung trong khuôn khổ G7 (nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế, công nghiệp và phát triển lớn nhất toàn cầu) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thay vì chấp nhận nhượng bộ trước các áp lực đơn phương từ Washington.

Theo trang tin EconoFact (Mỹ), nếu một cuộc chiến thuế quan nổ ra, hậu quả kinh tế sẽ khiến đôi bên cùng chịu thiệt hại. Về phía Mỹ, các tập đoàn công nghệ lớn không chỉ đứng trước nguy cơ mất hàng tỷ USD tiền thuế dịch vụ số mỗi năm, mà còn phải đối mặt với các quy định giám sát pháp lý bị siết chặt từ EU.

Các công ty công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp (startup) châu Âu dù không phải đối tượng trực tiếp, nhưng sẽ gánh những tổn thất gián tiếp từ hiện tượng chuyển giao chi phí. Để bù đắp cho gánh nặng thuế do châu Âu áp đặt, các tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ tăng phí dịch vụ quảng cáo và nâng mức hoa hồng trên các kho ứng dụng trực tuyến. Điều này buộc các doanh nghiệp số, doanh nghiệp vừa và nhỏ của châu Âu phải chịu chi phí vận hành cao, khiến năng lực cạnh tranh của toàn ngành công nghiệp số châu Âu suy giảm.

THANH HẰNG tổng hợp