Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Trung Đông

Sáng 28-6 (theo giờ địa phương), Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Tehran tuyên bố động thái này nhằm đáp trả các đợt không kích mới nhất của Washington vào lãnh thổ Iran.

Một tòa nhà ở Bahrain sau cuộc tấn công của Iran ngày 28-6. Ảnh: X/JERUSALEM POST

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, hải quân và không quân vũ trụ của nước này đã phối hợp triển khai chiến dịch tấn công bằng tên lửa và UAV nhằm vào căn cứ không quân Ali Al Salem của Mỹ, tại Kuwait và căn cứ Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, ở cảng Salman của Bahrain. IRGC tuyên bố đã phá hủy 8 cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ trong chiến dịch.

Sau các vụ tấn công, quân đội Kuwait cho biết, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn các tên lửa và UAV, đồng thời kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn an toàn.

Tại Bahrain, nơi đặt sở chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, còi báo động phòng không đã được kích hoạt; chính quyền khuyến cáo người dân nhanh chóng đến nơi trú ẩn an toàn. Đến nay, phía Mỹ chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể tại các căn cứ trong khu vực.

Động thái của Iran diễn ra chỉ vài giờ sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào các kho chứa tên lửa, UAV và các trạm radar ven biển của Iran. Theo truyền hình Al Jazeera (Qatar), quân đội Mỹ đã tấn công đảo Qeshm cùng các thành phố Sirik và Bandar-e Lengeh sau khi một UAV của Iran đánh trúng một tàu thương mại gần eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc không kích mới của Mỹ là hành động "tàn bạo", vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, không tôn trọng cam kết. Iran khẳng định sẽ bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trước mọi hành động gây hấn quân sự.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tehran tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được cách đây 2 tuần, và cảnh báo Washington có thể mở rộng chiến dịch quân sự nếu Iran tiếp tục các hành động Mỹ coi là gây hấn.

KHÁNH MINH