Thế giới

Pakistan không kích tỉnh biên giới Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng

SGGPO

Theo Tân Hoa xã, ngày 29-6, giới chức Taliban ở Afghanistan cho biết các cuộc không kích của Pakistan nhằm vào các tỉnh biên giới ở miền Đông Afghanistan khiến 36 người thiệt mạng và 163 người bị thương.

Hiện trường vụ không kích của Pakistan tại tỉnh Paktia. Ảnh: XINHUA
Hiện trường vụ không kích của Pakistan tại tỉnh Paktia. Ảnh: XINHUA

Trên mạng xã hội X, ông Hamdullah Fitrat, phó phát ngôn viên của chính quyền Taliban nêu rõ các cuộc không kích được tiến hành trong đêm 28-6, nhằm vào các tỉnh Paktia, Paktika và Kunar giáp biên giới Pakistan. Chính quyền Taliban phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công, cho rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền Afghanistan.

Trước đó, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Pakistan Attaullah Tarar cho biết Pakistan đã phát động chiến dịch tấn công nhằm vào nhóm phiến quân Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) và Jamaat-ul-Ahrar (nhóm cực đoan tách ra từ lực lượng TTP) dọc khu vực biên giới Pakistan-Afghanistan. 29 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trên.

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Một toà nhà bị hư hại trong vụ không kích tại tỉnh Paktia. Ảnh: XINHUA

Chiến dịch tấn công xuyên biên giới của Pakistan được triển khai chưa đầy 3 tuần sau khi quân đội nước này không kích nhằm vào những địa điểm mà Islamabad cho là nơi ẩn náu của phiến quân tại Afghanistan.

Hàng trăm người đã thiệt mạng trong các vụ giao tranh xuyên biên giới kể từ tháng 2 năm nay, khi Afghanistan tiến hành các cuộc tấn công đáp trả các đợt không kích của Pakistan vào lãnh thổ nước này. Nhiều vòng đàm phán đã được tổ chức nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn lâu dài, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận.

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Hamdullah Fitrat TTP Tehreek-e-Taliban Pakistan Taliban Pakistan Không kích Afghanistan Islamabad Nơi ẩn náu Cơ quan thực thi

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