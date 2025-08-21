Phạm Anh Khoa trở lại với ca khúc “Dân tôi ca”

Tối 20-8, rocker Phạm Anh Khoa chính thức ra mắt ca khúc Dân tôi ca – một sáng tác mang đậm âm hưởng dân tộc, hòa quyện chất rock hiện đại, khẳng định con đường nghệ thuật nguyên bản mà anh theo đuổi.

Phạm Anh Khoa trở lại với dự án âm nhạc “Dân tôi ca”

Bài hát được viết từ năm 2018 nhưng đến nay mới ra mắt công chúng. Theo Phạm Anh Khoa, đây là “bài ca về một dân tộc bền bỉ vượt qua ngàn năm, từ nỗi đau đến ấm no, từ tiếng thở dài đến tiếng hát hào hùng; tiếp nối khí phách cha ông, mang năng lượng trẻ trung hướng đến tương lai”.

Dân tôi ca được thực hiện cùng đội ngũ sản xuất trẻ của BamBoo Artists Agency, với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Dương Thùy Anh (đàn nhị), guitarist Hà Trà Đá và ca sĩ Phạm Thu Hà. Sự kết hợp đã mang lại màu sắc mới lạ, khi tiếng đàn nhị dân tộc hòa cùng guitar rock và giọng ca bán cổ điển, tạo nên không gian âm nhạc vừa mạnh mẽ vừa sâu lắng.

NSƯT Dương Thùy Anh

NSƯT Dương Thùy Anh cho biết: “Lời ca xúc động, giản dị, chan chứa niềm tự hào dân tộc và tình yêu đất nước”.

Guitarist Hà Trà Đá

Trong khi đó, ca sĩ Phạm Thu Hà – tái hợp Phạm Anh Khoa sau hơn một thập niên – nhận xét: “Giọng hát rock của Khoa như mặt đất xù xì, còn chất bán cổ điển của tôi là khoảng trời bay bổng. Sự giao thoa này mang đến sắc thái đặc biệt cho Dân tôi ca”.

Ca sĩ Phạm Thu Hà

Với ca khúc mới, Phạm Anh Khoa tiếp tục khẳng định nỗ lực đưa chất liệu dân ca vào rock – một hành trình trở về nguồn cội nhưng vẫn đầy sức sống đương đại.

TIỂU TÂN