Đông Nam Bộ "cất cánh" cùng sân bay Long Thành - Bài 4: Động lực chiến lược trong kỷ nguyên phát triển mới

Theo kế hoạch, sân bay quốc tế Long Thành sẽ khai thác thương mại từ giữa năm 2026, mở ra cơ hội phát triển không gian đô thị mới hiện đại không chỉ cho Đồng Nai mà cho cả TPHCM và các tỉnh lân cận.

Các địa phương cần phối hợp xây dựng quy hoạch mới về kinh tế - xã hội, tăng tốc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối để tận dụng tốt nhất động lực phát triển do sân bay Long Thành mang lại. Phóng viên Báo SGGP đã ghi lại ý kiến các chuyên gia, lãnh đạo địa phương về vấn đề này.

Đồng chí VÕ VĂN MINH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM:

Không gian phát triển mới cho cả vùng Đông Nam bộ

TPHCM giữ vai trò đầu mối trung tâm của hệ thống giao thông vùng và quốc gia, là cửa ngõ giao thương quốc tế, trung tâm kinh tế - tài chính - dịch vụ lớn nhất cả nước.

Trong không gian phát triển mới, TPHCM không phát triển đơn lẻ mà gắn chặt với không gian vùng, trong đó thành phố đóng vai trò hạt nhân. Việc đầu tư hệ thống giao thông đô thị và kết nối sân bay quốc tế Long Thành sẽ tạo ra động lực chiến lược trong thúc đẩy kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Việc hình thành hệ thống giao thông kết nối hiệu quả giữa TPHCM và Long Thành vừa rút ngắn khoảng cách địa lý vừa mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo điều kiện để TPHCM tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, giảm áp lực cho khu vực nội thị.

Việc kết nối thuận lợi với sân bay Long Thành sẽ thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao như logistics, tài chính, du lịch, thương mại quốc tế, đồng thời tạo động lực hình thành các đô thị vệ tinh, khu công nghiệp - dịch vụ mới, phân bổ lại dân cư và nguồn lực phát triển hợp lý hơn.

Đối với tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cả về giao thông, phát triển không gian đô thị và chiến lược phát triển kinh tế biển của TPHCM; là tuyến kết nối mang tính đột phá, lần đầu tiên đưa khu vực Cần Giờ - vùng sinh thái, kinh tế biển trọng điểm hòa nhập trực tiếp vào mạng lưới giao thông đô thị hiện đại của thành phố.

Metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ mở ra không gian phát triển mới về du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và logistics, tạo điều kiện thu hút đầu tư, hình thành các trung tâm dịch vụ - đô thị sinh thái gắn với bảo tồn rừng ngập mặn; góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân Cần Giờ, giúp người dân tiếp cận thuận lợi hơn với việc làm, y tế, giáo dục…

Ở góc độ chiến lược dài hạn, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ không chỉ kết nối không gian đô thị trung tâm với vùng ven biển, mà còn đóng vai trò quan trọng trong liên kết vùng, kết nối hệ thống cảng biển, logistics và trục giao thông liên vùng, tạo động lực để TPHCM phát triển cân bằng hơn, bền vững hơn và hướng mạnh ra biển trong giai đoạn tới.

Ngã 3 Nhơn Trạch - một trong những điểm thường xuyên kẹt xe trên quốc lộ 51 cần sớm đầu tư nút giao khác

Đồng chí TÔN NGỌC HẠNH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai:

Xây dựng hành lang kinh tế từ cửa khẩu quốc tế Hoa Lư về sân bay Long Thành

Thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh phải xây dựng hành lang kinh tế phát triển từ cửa khẩu quốc tế Hoa Lư về sân bay Long Thành và Trung tâm hành chính của tỉnh Đồng Nai mới. Đây là bài toán chiến lược, tầm nhìn nhiều năm tới chứ không riêng trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện nay, tỉnh đang làm đường giao thông kết nối từ cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, vừa đường bộ vừa quy hoạch đường sắt để có tầm nhìn xa hơn. Tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành qua Campuchia, Lào, Thái Lan.

Đây là tuyến giao thông chiến lược sẽ thông về trung tâm TP Đồng Xoài trước đây qua đường ĐT753, qua cầu Mã Đà về trung tâm Trấn Biên ra cảng Cái Mép - Thị Vải và về sân bay Long Thành.

Một tuyến huyết mạch khác mà tỉnh đang khảo sát là tuyến quốc lộ 14C, song song với đường tuần tra biên giới, nối Lâm Đồng qua Đồng Nai, Tây Ninh hiện nay và xuyên qua Vườn quốc gia Bù Gia Mập sẽ được tỉnh đề xuất bổ sung quy hoạch, mở rộng tuyến đường nhằm tăng tính liên kết vùng.

PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN, Chủ tịch Hội đồng tư vấn, Trường Đại học Sài Gòn, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM:

Đẩy nhanh kết nối với sân bay Long Thành sẽ giúp TPHCM tăng tốc

Hiện nay, TPHCM khoác trên vai chiếc áo mới với nhiều tiềm năng, lợi thế, trong đó việc đầu tư hạ tầng hướng biển, với hàng loạt công trình như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Cát Lái, đặc biệt là cầu Cần Giờ.

Đường vượt biển kết nối Vũng Tàu sẽ giúp khai thác hiệu quả cảng trung chuyển Cần Giờ, cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép - Thị Vải, và như vậy chúng ta sẽ có động lực tăng trưởng rất quan trọng.

Khi đó, trung tâm logistics của TPHCM ở khu vực này có thể đóng góp tới 15% GRDP, nếu tính thêm mảng du lịch thì đóng góp tới 20% GRDP của thành phố. Vì vậy, việc TPHCM thúc đẩy đầu tư hạ tầng kết nối sân bay Long Thành và phát triển hệ thống đường sắt đô thị có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Hơn 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của TPHCM có dấu hiệu chậm lại và thành phố đã xác định điểm nghẽn hạ tầng và thể chế. Về thể chế đã có Nghị quyết 98 bổ sung tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn. Riêng hạ tầng, thành phố đã đầu tư nhiều nguồn lực để phát triển đồng bộ hơn.

Đối với sân bay quốc tế Long Thành, khi hoàn thành đưa vào khai thác, TPHCM được xem là địa phương thụ hưởng chính, do đó TPHCM đã đẩy nhanh các công trình hạ tầng kết nối, trong đó dự án đường Vành đai 3 TPHCM đang dần hoàn thành, Vành đai 4 TPHCM đang được triển khai đầu tư rất nhanh.

Cùng đó, các tuyến cao tốc, quốc lộ và đặc biệt là các tuyến metro kết nối sân bay Long Thành với TPHCM và vùng lõi đô thị, sẽ giúp thành phố và các địa phương trong vùng tăng tốc như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định là sẽ đi đầu trong kỷ nguyên mới với tốc độ tăng trưởng 2 con số.

VĂN PHONG - XUÂN TRUNG - NÔNG NGÂN