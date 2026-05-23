Phát động chiến dịch ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc trao tặng quà cho các bệnh nhi ung thư

Đến dự có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Phước Lộc; Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường...

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ xúc động trước những câu chuyện đầy nghị lực của các bệnh nhân ung thư nghèo được tái hiện qua các tiết mục nghệ thuật và các phóng sự trong chương trình. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là những hoàn cảnh khó khăn, nhiều gia đình phải bán tài sản, vay mượn để có kinh phí điều trị cho người thân.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt chia sẻ với những trẻ em không may mắc bệnh ung thư, phải gắn bó với giường bệnh và các đợt hóa trị kéo dài thay vì được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Tuy nhiên, chính nghị lực sống và niềm tin của các em đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, thôi thúc xã hội tiếp tục chung tay hỗ trợ người bệnh.

Các ca sĩ tham gia phát động chiến dịch ủng hộ bệnh nhân ung thư

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Bộ Y tế, đội ngũ y bác sĩ, các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan truyền thông và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng bệnh nhân ung thư trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và toàn xã hội tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo, để không ai phải đơn độc trong cuộc chiến chống lại bệnh tật và mọi người bệnh đều có cơ hội hướng tới một ngày mai tươi sáng hơn.

Ban tổ chức tặng hoa, kỷ niệm chương cho nhà tài trợ

Tại chương trình, Quỹ Ngày mai tươi sáng phối hợp với Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (cổng 1400) phát động chiến dịch ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo với thông điệp "Triệu nghĩa tình gửi trao bệnh nhân ung thư", chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 2-8-2026.

Tính đến cuối chương trình, Ban tổ chức đã nhận được tổng số tiền mặt và giá trị quy đổi tiền thuốc mà Quỹ Ngày mai tươi sáng đã nhận được hơn 2.238 tỷ đồng.

Theo Ban tổ chức, hơn 14 năm qua, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng đã phát triển, hoạt động hiệu quả, được đánh giá cao và được nhiều cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ. Quỹ đã vận động, tổ chức tặng quà, hỗ trợ kinh phí thuốc điều trị ung thư cho hơn 53.400 bệnh nhân ung thư trên toàn quốc trị giá hơn 5.000 tỷ đồng... Riêng trong năm 2025, quỹ đã hỗ trợ cho hơn 5.500 bệnh nhân với số tiền gần 2.000 tỷ đồng… thu hút đông đảo bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân tham gia, đưa quỹ trở thành một tổ chức từ thiện có uy tín, là người bạn gần gũi, thân thiết với thầy thuốc, bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc.

Tin liên quan Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà bệnh nhi

THÀNH SƠN