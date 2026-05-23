Tăng kỹ năng, giảm đuối nước

Giữa tháng 5, nhóm 5 học sinh tại Phú Thọ rủ nhau đi tắm sông và không còn trở về bên gia đình. Vài ngày sau, 2 nam sinh ở Hà Tĩnh cũng nằm lại dưới dòng nước trong lần đi câu cá. Cứ mỗi độ hè về, những cái chết thương tâm vì đuối nước lại tái diễn gây day dứt. Đuối nước cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn thương tích cho trẻ em Việt Nam.

Các địa phương cần tăng cường phổ cập hướng dẫn trẻ em học bơi. Ảnh: NGUYỄN MINH

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 2.000 trẻ tử vong vì đuối nước. Nghĩa là, cứ mỗi ngày lại có khoảng 5 đứa trẻ vĩnh viễn không thể về với cha mẹ. Trên mặt báo, đó có thể chỉ là số liệu đơn thuần. Còn ở đời thực, hàng ngàn gia đình phải sống với mất mát, dày vò và có thể dẫn đến những bi kịch khác. Rất nhiều trẻ phải sống trong di chứng vì chậm trễ sơ cứu, dẫn đến thiếu ôxy, tổn thương não.

Để bảo vệ trẻ, nhiều phụ huynh chọn cách cấm con đến gần sông hồ, biển cả. Thậm chí, nếu trường học tổ chức dã ngoại liên quan đến sông nước, họ tuyệt đối không cho con tham gia. Sự bảo vệ ấy, dường như có phần cực đoan! Thay vì cấm cản, phụ huynh hãy trang bị cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ, tự cứu mình. Bơi lội nên là một kỹ năng sinh tồn thiết yếu. Song song đó, là kỹ năng sơ cứu và xử trí phù hợp khi gặp tình huống đuối nước.

Với ý nghĩa đó, trong giai đoạn 2018-2025, Chương trình Phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam đã được triển khai thí điểm, góp phần giảm 16% tỷ suất tử vong do đuối nước tại các địa phương triển khai dự án. Hơn 400.000 trẻ em được học bơi, hàng chục ngàn trẻ tham dự các lớp dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Đến nay, nội dung dạy bơi an toàn đã được lồng ghép trong các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 và Chương trình Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh giai đoạn 2025-2035, đưa bơi an toàn và kỹ năng an toàn trong môi trường nước vào chương trình học tại trường. Tại TPHCM, những lớp học bơi miễn phí cho người dân trở thành lựa chọn của đông đảo người dân, trẻ nhỏ thời gian qua.

Hôm nay 23-5, thành phố tổ chức Chương trình phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2026, dự kiến thu hút khoảng 2.000 người tham gia. Một trong những thông điệp trọng tâm tại đây là "Không liều mình cứu đuối". Trẻ em được khuyến cáo không trực tiếp xuống nước cứu người trong tình huống nguy hiểm, mà bình tĩnh kêu gọi hỗ trợ và lực lượng cứu hộ. Sự bền bỉ của các chương trình phòng chống đuối nước đang tạo nên cái phao để trẻ em tự bảo vệ mình. Đó cũng là cách để không còn người cha, người mẹ nào phải gánh chịu bi kịch mất con vì sông nước.

MINH KHUÊ