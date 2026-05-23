Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện thành công 100 ca ghép thận

Bác sĩ thực hiện ghép thận cho người bệnh

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển lĩnh vực ghép tạng tại Bệnh viện, đồng thời ghi nhận năng lực làm chủ kỹ thuật ghép thận chuyên sâu và khả năng phối hợp đa chuyên khoa trong điều trị người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.

Đối với trường hợp ghép thận thứ 100 này, kết quả chẩn đoán hình ảnh trước mổ ghi nhận bất thường giải phẫu mạch máu của thận hiến. Ê-kíp đã phối hợp hội chẩn chặt chẽ với Khoa Chẩn đoán hình ảnh để đánh giá kỹ cấu trúc giải phẫu, xây dựng phương án phẫu thuật tối ưu và kiểm soát các nguy cơ trong quá trình ghép.

Sau khi hoàn tất nối mạch máu, thận ghép đã hoạt động tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Bên cạnh đó, đối với người hiến, e kíp đã áp dụng kỹ thuật nội soi 3D, ít xâm lấn để lấy thận, giúp giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục hậu phẫu và đảm bảo tính thẩm mỹ.

Theo TS-BS-Đỗ Anh Toàn, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Trong tổng số 100 ca ghép thận đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, có 6 trường hợp ghép thận từ người cho chết não và các trường hợp còn lại được thực hiện từ người hiến sống. Việc triển khai thường quy cả ghép thận từ người hiến sống và người cho chết não góp phần mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối.

Đối với người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, ghép thận hiện là phương pháp điều trị giúp phục hồi chức năng thận và cải thiện rõ rệt chất lượng sống so với các phương pháp điều trị thay thế kéo dài như chạy thận nhân tạo hoặc lọc màng bụng, mở ra cơ hội giúp nhiều người bệnh trở lại với cuộc sống thường nhật.

THÀNH SƠN