Không loại trừ virus Ebola xâm nhập qua người nhập cảnh từ vùng dịch

Ngày 22-5, trước tình hình dịch bệnh do virus Ebola gây ra đang có diễn biến phức tạp tại Congo và Uganda với nhiều người mắc và tử vong, Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn về công tác giám sát, phòng chống bệnh dịch bệnh nguy hiểm này.

Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì và được kết nối trực tuyến đến các đơn vị chức năng của Bộ Y tế và Sở Y tế các địa phương.

Tại cuộc họp, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết, dịch bệnh Ebola đang có diễn biến phức tạp tại 2 quốc gia là Congo và Uganda nên Việt Nam không nên chủ quan. Tại Congo, đến nay đã ghi nhận tổng số 516 ca nghi nhiễm, trong đó có 131 ca tử vong ở các tỉnh Ituri và Bắc Kivu; đặc biệt trong số này có 4 nhân viên y tế tại tỉnh Ituri tử vong do nhiễm Ebola chủng virus Bundibugyo.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì cuộc họp khẩn phòng chống dịch bệnh do virus Ebola. Ảnh: TUẤN DŨNG

Trong khi đó, Bộ Y tế Uganda xác nhận 1 ca bệnh nhập cảnh từ Congo, đây là 1 đàn ông lớn tuổi được đưa vào bệnh viện với triệu chứng nặng và tử vong ngày 14-5. Tiếp đó ngày 16-5, Uganda xác nhận thêm một 1 bệnh khác cũng nhập cảnh từ Congo.

Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam thông tin về dịch bệnh Ebola. Ảnh: TUẤN DŨNG

Trước tình hình trên, WHO nhận định nguy cơ lây lan dịch bệnh Ebola ở mức cao đối với các quốc gia đang bị ảnh hưởng và trong khu vực; ở mức thấp đối với toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên các quốc gia vẫn cần chủ động phòng chống bệnh.

Đối với Việt Nam, TS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết, đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Ebola. Nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta hiện được đánh giá chưa ở mức cao, nhưng không loại trừ khả năng bệnh xâm nhập thông qua hành khách nhập cảnh từ vùng có dịch.

Ngay sau khi WHO phát cảnh báo về nguy cơ lây lan bệnh do virus Ebola, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát người nhập cảnh, đặc biệt với người đến từ khu vực có dịch; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các đội phản ứng nhanh và kịch bản ứng phó khi xuất hiện ca bệnh.

TS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: TUẤN DŨNG

Các viện đầu ngành như: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TPHCM hiện đã có đủ năng lực xét nghiệm virus Ebola bằng phương pháp sinh học phân tử Realtime PCR và giải trình tự gene trong điều kiện an toàn sinh học cấp III. Sinh phẩm chẩn đoán đặc hiệu cũng đang được đặt mua theo hướng dẫn của WHO và dự kiến sẽ về Việt Nam trong 7 - 10 ngày tới.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chỉ đạo Cục Phòng bệnh chủ động phối hợp với WHO tại Việt Nam rà soát toàn bộ thông tin, xây dựng kịch bản ứng phó liên quan đến dịch bệnh, những đối tượng nguy cơ, các hướng dẫn về phòng chống, điều trị và xử lý ca bệnh liên quan đến Ebola nhằm chủ động xử lý nếu có dịch bệnh.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát năng lực ứng phó với dịch bệnh. Cục Quản lý Khám chữa bệnh sớm ban hành văn bản chỉ đạo các bệnh viện triển khai công tác phòng chống dịch, dự phòng các phương án thu dung, điều trị. Tại các cửa khẩu đề nghị rà soát hành khách trở về từ vùng nguy cơ, với những trường hợp đang trong thời gian ủ bệnh phải có khuyến cáo để địa phương theo dõi, giám sát, tổ chức sẵn sàng các đội phản ứng nhanh đáp ứng chống dịch kịp thời khi có ca bệnh xâm nhập.

Ebola là bệnh truyền nhiễm nhóm A đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh với tỉ lệ tử vong tới 90%. Virus Ebola lây từ động vật hoang dã sang người như: dơi ăn quả, nhím và các loài linh trưởng, sau đó lây giữa người với người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết, dịch cơ thể hoặc các vật dụng nhiễm mầm bệnh. Hiện Ebola có 6 chủng thuộc chi Orthoebolavirus, trong đó 3 chủng thường gây dịch là: Ebola, Sudan và Bundibugyo. Đợt dịch hiện ở Congo và Uganda được xác định do chủng Bundibugyo gây ra. Các dấu hiệu thường gặp khi nhiễm virus Ebola gồm: sốt, mệt mỏi, đau đầu, đau cơ, đau họng, nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban. Một số trường hợp có thể có biểu hiện xuất huyết. Thời gian ủ bệnh thường từ 2 - 21 ngày. Người dân theo dõi sức khỏe, chủ động trình báo cơ sở y tế khi trở về từ vùng dịch.

NGUYỄN QUỐC