Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà bệnh nhi tại TPHCM

Ngày 22-5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm và tặng quà cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

Tham dự cùng đoàn có đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi, động viên các phụ huynh có con đang điều trị ở Trung tâm Tim mạch.

Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 và Tháng hành động Vì trẻ em năm 2026, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu trao tặng 300 phần quà với tổng kinh phí 600 triệu đồng đến các bệnh nhi.

Các phụ huynh xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM đối với những bệnh nhi kém may mắn. Nhiều bé mới chỉ vài tháng tuổi nhưng phải trải qua ca đại phẫu điều trị bệnh tim bẩm sinh.

Dịp này, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân động viên đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, những người trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho trẻ em ở khu vực phía Nam.

Đồng chí nhấn mạnh, trẻ em là nguồn nhân lực tương lai của đất nước, cần được đặc biệt quan tâm và chăm lo, bảo vệ.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cần tiếp tục thực hiện tốt công tác dự phòng, ngăn ngừa bệnh tật; áp dụng khoa học kỹ thuật vào công tác khám chữa bệnh; không ngừng nâng cao tay nghề để điều trị cho trẻ nhỏ hiệu quả nhất, ít di chứng nhất và ít tốn kém nhất.

Đồng thời, tiếp tục trau dồi chuyên môn và y đức, gặt hái nhiều thành tựu y khoa, thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM khẳng định sẽ không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ y bác sĩ; thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em.

Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM cũng đang tập trung phát triển với mục tiêu trong 5 năm tới sẽ trở thành trung tâm điều trị nhi khoa chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á.

GIAO LINH