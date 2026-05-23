Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà bệnh nhi

Chiều 23-5, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm, tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thăm, tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2

Chương trình do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức với sự tham gia của các đồng chí: Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam…

Tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thăm hỏi và trao những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi đang điều trị tại Khoa Ung bướu Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2 và 100 suất quà (2 triệu đồng/suất) cho 100 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu chụp hình lưu niệm với các bệnh nhi

Bày tỏ xúc động khi được đến thăm Bệnh viện Nhi đồng 2 trong những ngày cả nước đang hướng tới Tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp đến từng giường bệnh thăm hỏi, động viên các cháu nhỏ và gia đình; mong các cháu luôn mạnh mẽ, lạc quan, nghe lời cha mẹ, thầy cô và các bác sĩ, kiên trì điều trị để sớm chiến thắng bệnh tật.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng quà cho các bệnh nhi

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và luôn mong muốn mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, được chăm sóc sức khỏe, được học tập, phát triển toàn diện và có cơ hội thực hiện những ước mơ của mình.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà cho các bệnh nhi

Đồng thời tin tưởng, bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn, trở thành trung tâm nhi khoa hàng đầu của đất nước và khu vực.

THÀNH SƠN