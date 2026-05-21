Đồng Tháp: 62 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc tại trường học

Ngày 21-5, Phó Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp Lê Thị Tuyết Nhung cho biết, vụ nghi ngộ độc tại Trường tiểu học ở Đồng Tháp đến sáng cùng ngày, các cơ quan chức năng ghi nhận có 62 trường hợp đang nằm viện điều trị.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19-5, chính quyền địa phương nhận được thông tin về việc nhiều học sinh và người nhà giáo viên thuộc Trường Tiểu học Kim Đồng phải nhập viện điều trị trong tình trạng nghi ngờ ngộ độc sau khi sử dụng thức ăn tại trường.

Đến 8 giờ ngày 21-5, các cơ quan chức năng ghi nhận có tổng cộng 62 trường hợp đang phải nằm viện điều trị với các triệu chứng điển hình như sốt, buồn nôn, tiêu chảy và co giật.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đang tiếp nhận 49 người, bao gồm 44 học sinh và 5 người lớn. Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc cũng đang điều trị cho 13 trường hợp khác, gồm 12 học sinh và 1 người lớn.

Hiện có 60 người tiến triển ổn định, 2 người có diễn biến nặng đang phải điều trị đặc biệt.

Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đề nghị nhà trường tạm ngưng hoàn toàn việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh kể từ ngày 20-5 nhằm bảo đảm an toàn. Các mẫu lưu thực phẩm của ngày 18-5 và 19-5 tại Trường Tiểu học Kim Đồng đã được đem đi kiểm nghiệm. Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cũng tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của 13 người gửi đến CDC tỉnh để xét nghiệm theo quy định.

NGỌC PHÚC