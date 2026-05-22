Tôn vinh đại sứ truyền thông ngành y

Ngày 22-5, Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ vinh danh giải thưởng đề cử “Đại sứ truyền thông ngành y - KMOLs” nhằm ghi nhận những các nhân, tập thể có đóng góp nổi bật trong hoạt động truyền thông y tế, lan tỏa tri thức sức khỏe chính thống đến cộng đồng.

ThS Đỗ Thị Nam Phương, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM được vinh danh đề cử Đại sứ truyền thông sáng tạo

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ cho biết, năm nay, Ban tổ chức tiếp nhận hơn 130 hồ sơ đề cử từ các bệnh viện, cơ sở đào tạo, chuyên gia, đội ngũ y bác sĩ và các tổ chức truyền thông y tế trên toàn quốc.

Nhiều sản phẩm truyền thông được đầu tư bài bản, đa dạng hình thức từ video ngắn trên TikTok, YouTube đến các chiến dịch truyền thông cộng đồng, cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ của đội ngũ y tế trong tiếp cận truyền thông số. “Ngày càng nhiều bác sĩ chủ động tham gia truyền tải kiến thức y khoa bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ tiếp cận, góp phần đưa thông tin chính xác đến người dân, đồng thời hạn chế tác động của tin giả và nội dung sai lệch liên quan đến sức khỏe trên không gian mạng”, ông Trần Xuân Toàn thông tin.

Ban tổ chức tặng hoa tri ân các thành viên ban giám khảo

Ông Trần Xuân Toàn cho biết, giải thưởng không xét theo mô hình nhất, nhì, ba mà tập trung ghi nhận những giá trị tiêu biểu phù hợp với từng hạng mục. Các danh hiệu cá nhân gồm: Đại sứ KMOLs Cống hiến, Đại sứ Sáng tạo, Đại sứ Vì cộng đồng, Đại sứ Truyền cảm hứng, Đại sứ Truyền thông số… Ở các hạng mục tập thể gồm có Đại sứ Sáng kiến truyền thông y tế, Đại sứ Truyền thông nhân ái, Đại sứ Hợp tác liên ngành vì sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại lễ vinh danh, TS Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) cho biết, truyền thông giữ vai trò then chốt trong việc hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe và lấp đầy khoảng trống thông tin trên mạng xã hội. Trong thời đại truyền thông số, bác sĩ và chuyên gia y tế ngoài việc chuyên môn về điều trị cần trở thành đại sứ sức khỏe, trực tiếp truyền tải kiến thức chính xác đến cộng đồng.

THÀNH AN