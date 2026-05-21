TPHCM yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng sàng lọc, cách ly người nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola

Ngày 21-5, Sở Y tế TPHCM có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn về việc tăng cường giám sát, phòng chống nguy cơ xâm nhập bệnh do virus Ebola trên địa bàn.

Theo đó, yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) tăng cường giám sát tại các cửa khẩu quốc tế, sân bay, cảng biển trên địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị hàng không, hàng hải, cảng vụ, công an cửa khẩu và các đơn vị liên quan để thực hiện công tác kiểm dịch y tế quốc tế, phát hiện sớm người nhập cảnh có biểu hiện nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng có dịch.

Chủ trì xây dựng nội dung truyền thông nguy cơ cho người dân, người nhập cảnh, người đi/đến từ vùng dịch; khuyến cáo người trở về từ khu vực đang có dịch tự theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày, hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng nghi ngờ và liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Bên cạnh đó, rà soát về nhân lực, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn, phương tiện vận chuyển mẫu bệnh phẩm, khu vực cách ly tạm thời tại cửa khẩu và quy trình phối hợp liên ngành nhằm đảm bảo năng lực đáp ứng khẩn cấp.

Sở Y tế TPHCM giao Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẵn sàng tiếp nhận người bệnh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đến.

Tổ chức theo dõi, cách ly, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm chuẩn đoán, điều trị bệnh do virus Ebola theo quy định của Bộ Y tế. Tổ chức hội chẩn với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh Ebola trước khi tiếp nhận ca bệnh. Chủ trì phối hợp với HCDC tổ chức tập huấn về chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết do virus Ebola cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập khẩn trương rà soát, kích hoạt phương án tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng, cách ly tạm thời người bệnh có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola, đặc biệt người có tiền sử đi/đến/lưu trú tại vùng dịch trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng.

Thông báo ngay cho HCDC và Sở Y tế để được hướng dẫn xử lý. Bố trí khu vực cách ly tạm thời tại khoa khám bệnh, khoa cấp cứu hoặc khu vực phù hợp; bảo đảm nguyên tắc không để người bệnh nghi ngờ tiếp xúc với người bệnh khác, thân nhân người bệnh và nhân viên y tế chưa được trang bị phòng hộ phù hợp.

Tuyệt đối không tự ý chuyển viện, cho xuất viện hoặc để người bệnh nghi ngờ rời khỏi cơ sở y tế khi chưa có ý kiến chuyên môn của HCDC và Sở Y tế. Tổ chức hội chẩn với bệnh viện Bệnh Nhiệt đới khi phát hiện ca nghi ngờ bệnh do virus Ebola trước khi vận chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

Đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch trong quá trình vận chuyển người bệnh đến bệnh viện Bệnh Nhiệt đới. Tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khu vực nguy cơ cao; rà soát đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân, dung dịch sát khuẩn, hóa chất khử khuẩn, quy trình vệ sinh môi trường, xử lý chất thải lây nhiễm và xử lý chất thải y tế nguy cơ cao. Tổ chức tập huấn cho các nhân viên tại bệnh viện về dấu hiệu nhận diện, quy trình xử lý ca nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola.

Trung tâm Cấp cứu 115 rà soát, sẵn sàng phương án vận chuyển an toàn các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola khi có yêu cầu. Bảo đảm xe cấp cứu, nhân lực, phương tiện phòng hộ cá nhân, hóa chất khử khuẩn và quy trình khử khuẩn phương tiện sau vận chuyển theo đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn.

Trung tâm Y tế khu vực, Trạm Y tế xã, phường, đặc khu tăng cường giám sát tại cộng đồng, nhất là các trường hợp đi/đến từ vùng dịch, người lao động, chuyên gia, thuyền viên, hành khách quốc tế, người có yếu tố dịch tễ liên quan được cơ quan chức năng thông báo.

Khi ghi nhận người dân có triệu chứng nghi ngờ và có yếu tố dịch tễ liên quan trong vòng 21 ngày, thực hiện hướng dẫn hạn chế tiếp xúc, đeo khẩu trang, tạm thời cách ly tại chỗ phù hợp, đồng thời thông báo ngay cho HCDC để phối hợp xử lý.

Trước đó, ngày 17-5, Tổ chức Y tế thế giới xác định đợt bùng phát bệnh do virus Ebola chủng Bundibugyo tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế.

THÀNH SƠN