Thăm hỏi, tặng quà người bị tai nạn lao động

Ngày 22-5, Sở Nội vụ TPHCM phối hợp với Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên và trao quà cho người bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông liên quan đến lao động trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã tới thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong do tai nạn lao động.

Cùng tham gia đoàn có đại diện Sở Y tế, Liên đoàn Lao động TPHCM và Công ty Cổ phần LDT (trụ sở tại phường Rạch Dừa, TPHCM).

Hoạt động nằm trong chuỗi chương trình hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Đoàn công tác trao quà cho người bị tai nạn lao động.

Trong chương trình, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho 12 trường hợp bị tai nạn lao động có hoàn cảnh khó khăn cùng các gia đình có người tử vong do tai nạn lao động. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 45 triệu đồng do Công ty Cổ phần LDT tài trợ.

Tại các nơi đến thăm, đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, đồng thời động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Ông Lê Duy Thặng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Vệ sinh Lao động Việt Nam cho biết, bên cạnh việc hỗ trợ các trường hợp không may gặp tai nạn lao động, điều quan trọng hơn là nâng cao ý thức phòng ngừa, tăng cường thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động nhằm góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

KHÁNH CHI