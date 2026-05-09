Phát động Giải thưởng KH-CN Bảo Sơn 2026

Sáng 9-5, tại Hà Nội, Giải thưởng Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Bảo Sơn năm 2026 chính thức được phát động, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những công trình khoa học xuất sắc, có giá trị thực tiễn cao, đã được ứng dụng hiệu quả, đóng góp nổi bật vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ đề của mùa giải năm nay: “Trí tuệ Việt - Bứt phá vì tương lai bền vững”.

Nghi thức phát động Giải thưởng KH-CN Bảo Sơn năm 2026. Ảnh: TRẦN BÌNH

Giải thưởng KH-CN Bảo Sơn 2026 thể hiện khát vọng đồng hành cùng đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ và những người lao động sáng tạo trên cả nước trong hành trình kiến tạo tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa các giá trị nhân văn vì cộng đồng.

Thành viên Hội đồng Giải thưởng KH-CN Bảo Sơn 2026. Ảnh: TRẦN BÌNH

Qua các mùa giải, giải thưởng đã góp phần ghi nhận, lan tỏa và cổ vũ những đóng góp bền bỉ của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và văn nghệ sĩ Việt Nam.

Các thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng Giải thưởng KH-CN Bảo Sơn 2026 trao đổi với báo chí tại lễ phát động. Ảnh: TRẦN BÌNH

Năm 2026, Giải thưởng KH-CN Bảo Sơn xét trao ở 5 lĩnh vực: Khoa học tự nhiên; Khoa học xã hội, Khoa học nhân văn; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y - dược; Khoa học nông nghiệp. Mỗi lĩnh vực sẽ trao cho 1 công trình xuất sắc nhất, với mức thưởng tương đương 140.000 USD.

Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ Giáo dục và Đào tạo Bảo Sơn cam kết hỗ trợ kinh phí phát triển để các công trình đạt giải tiếp tục mở rộng ứng dụng, nâng cao chất lượng và hướng tới chuẩn mực quốc tế.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Công ty CP Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: TRẦN BÌNH

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Công ty CP Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn cho biết, mục tiêu của giải thưởng là phát huy trí tuệ để tạo ra sản phẩm phục vụ xã hội, vì lợi ích của nhân dân và cộng đồng. Giải thưởng KH-CN Bảo Sơn không chỉ tìm kiếm các công trình xuất sắc mà còn mong muốn ghi nhận những nhà khoa học chưa được tôn vinh xứng đáng, qua đó góp phần nâng tầm tri thức khoa học Việt Nam.

GS-TS Mai Trọng Nhuận, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng KH-CN Bảo Sơn phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TRẦN BÌNH

GS-TS Mai Trọng Nhuận, nguyên Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng KH-CN Bảo Sơn cho biết: để bảo đảm chất lượng và tầm vóc của giải thưởng, Hội đồng xét chọn đặt ra nhiều tiêu chí khắt khe đối với các công trình tham dự. Trong đó, công trình phải có tính đột phá, mang lại nhận thức và cách tiếp cận mới trong KH-CN, kỹ thuật; đồng thời đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tế tối thiểu 3 năm. Bên cạnh đó, các công trình cần có sức lan tỏa lớn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giải quyết những vấn đề then chốt của thực tiễn phát triển...

Thời gian tiếp nhận hồ sơ Giải thưởng KH-CN Bảo Sơn 2026 bắt đầu từ ngày 10-5, kết thúc vào 30-12-2026. Thời gian thẩm định và chấm giải từ ngày 5-1 đến 15-4-2027. Hồ sơ bản in gửi về: Công ty CP Quỹ Giải thưởng Bảo Sơn, số 50 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội. Hồ sơ bản điện tử gửi về Email: giaithuongbaoson@baosongroup.vn.

TRẦN BÌNH