Phát động thi viết và ảnh về ngành Đường sắt Việt Nam

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa phát động cuộc vận động thi viết và sáng tác ảnh hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam.

Hành khách chuẩn bị lên tàu tại ga Hà Nội

Cuộc vận động thi viết có chủ đề “Viết về những ký ức, kỷ niệm sâu sắc về ngành Đường sắt Việt Nam”, và cuộc thi sáng tác ảnh với chủ đề “Đường sắt Việt Nam - Hành trình ký ức, kết nối tương lai”.

Cuộc thi viết nhằm khuyến khích các tác phẩm phản ánh những ký ức, câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc về ngành đường sắt; khắc họa hình ảnh con người, nhà ga, đoàn tàu và nhịp sống của ngành trong bối cảnh hiện nay. Các thể loại dự thi phong phú, gồm thơ, văn xuôi, tùy bút, ca khúc...

Với cuộc thi ảnh, nội dung tập trung phản ánh hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác bảo đảm an toàn giao thông, an sinh xã hội và các phong trào thi đua của ngành trong giai đoạn 2025-2026. Đây cũng là dịp để ghi lại những chuyển động mới của ngành trong tiến trình phát triển và hội nhập.

Hành khách chuẩn bị lên chuyến tàu "Hạnh phúc" khởi hành vào đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ

Theo ban tổ chức, mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm cho mỗi thể loại; riêng ảnh sáng tác mới không quá 10 tác phẩm. Tác phẩm dự thi phải là nguyên gốc, chưa tham gia các cuộc thi khác, không vi phạm bản quyền và không sử dụng sản phẩm từ trí tuệ nhân tạo (AI).

Quy định về hình thức cũng được nêu rõ: tác phẩm văn học có độ dài tối đa 3.000 từ; ca khúc cần gửi file MP3 kèm bản ký âm định dạng PDF; ảnh dự thi ở định dạng JPG.

Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 31-7. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Đường sắt Việt Nam (21-10-1946 – 21-10-2026) và 145 năm hình thành ngành Đường sắt Việt Nam. Các tác phẩm tiêu biểu sẽ được lựa chọn trưng bày phục vụ công tác tuyên truyền, đồng thời dự kiến tuyển chọn, biên soạn thành sách chuyên đề.

Ban tổ chức cũng tổ chức sưu tầm, trưng bày ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước với ngành đường sắt, nhằm bổ sung nguồn tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền và lưu trữ lâu dài.

VĨNH XUÂN