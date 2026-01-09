Phát hiện hơn 1,4 tấn bánh, kẹo không rõ nguồn gốc

Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) vừa phát hiện và thu giữ hơn 1,4 tấn bánh kẹo, mứt tết không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trưa ngày 7-1, đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo, mứt tết phục vụ thị trường cao điểm cuối năm. Trong đó, hơn 1,4 tấn bánh kẹo, mứt tết không có hóa đơn chứng từ, không có tem nhãn thông tin nơi sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm và không có hợp đồng mua bán hay tài liệu kèm theo hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ.

