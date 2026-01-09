Kinh tế

Thị trường

Phát hiện hơn 1,4 tấn bánh, kẹo không rõ nguồn gốc

SGGPO

Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai) vừa phát hiện và thu giữ hơn 1,4 tấn bánh kẹo, mứt tết không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thực hiện kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trưa ngày 7-1, đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Gia Kiệm, tỉnh Đồng Nai.

z7405916069078_7f769aaee3fc2ea3e_20260108095342_20260108225314.jpg
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện và thu giữ hơn 1,4 tấn bánh kẹo, mứt không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh các mặt hàng bánh kẹo, mứt tết phục vụ thị trường cao điểm cuối năm. Trong đó, hơn 1,4 tấn bánh kẹo, mứt tết không có hóa đơn chứng từ, không có tem nhãn thông tin nơi sản xuất, không rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm và không có hợp đồng mua bán hay tài liệu kèm theo hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, làm rõ.

KIM NGÂN

Từ khóa

Ấp Nguyễn Huệ 2 Gia Kiệm Mứt Bánh kẹo Không rõ nguồn gốc Hàng giả Cao điểm Quản lý thị trường Buôn lậu Đoàn kiểm tra

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn