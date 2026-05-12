Phát hiện hơn 14 tấn da heo không nguồn gốc xuất xứ

Trưa 11-5, ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết, vừa phát hiện hơn 14 tấn da heo có không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tại kho hàng

Theo thông tin ban đầu, trước đó, ngày 10-5, Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra 2 kho hàng trên địa bàn phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, gồm: kho hàng của hộ kinh doanh N.T.H. và kho hàng của hộ kinh doanh N.M.T.

Số hàng hóa tại kho hàng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 kho đang lưu giữ hơn 14 tấn thực phẩm gồm da heo sống, da heo chín và da heo thái sợi được bảo quản trong kho lạnh. Tổng trị giá hàng hóa ước tính trên 400 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ hộ kinh doanh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng nói trên.

Số thực phẩm được đựng trong các bao bì

Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG