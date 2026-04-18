Hà Nội thí điểm camera AI theo dõi xử lý vi phạm về ATTP

Hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2026”, UBND TP Hà Nội vừa ra mắt "Cổng thông tin ATTP TP Hà Nội" tại địa chỉ: antoanthucpham.hanoi.gov.vn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin ATTP Hà Nội.

Cổng thông tin là đầu mối thông tin chính thức, tập trung và minh bạch về lĩnh vực ATTP của Hà Nội, trong đó điểm nhấn của hệ thống là chức năng tiếp nhận, xử lý và công khai phản ánh của người dân. Thay vì thông tin một chiều, người dân có thể gửi phản ánh về vi phạm ATTP lên cổng thông tin...

Cùng với đó, TP Hà Nội sẽ thí điểm lắp đặt hệ thống 100 camera AI tại các khu giết mổ tập trung, chợ đầu mối và các tuyến phố tập trung nhiều hàng quán ăn uống. Hệ thống này giám sát 24/7, giúp lực lượng chức năng xử lý kịp thời.

