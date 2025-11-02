Phát hiện lượng lớn thuốc tây trị tiểu đường, gan, thận không rõ nguồn gốc

Tối 2-11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh vừa phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh phát hiện, thu giữ lượng lớn thuốc tây không rõ nguồn gốc xuất xứ có trị giá hàng tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp với Tổ tuần tra kiểm soát Quốc lộ 1A, Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 29K-11471 do anh Mai Văn T. (sinh năm 1998, trú xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Lực lượng chức năng đang kiểm tra tang vật

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có 10 thùng carton, bên trong chứa 17 đầu thuốc tây các loại.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Th. không xuất trình được các loại giấy tờ, hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên.

Công an thu giữ tang vật liên quan

Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ số hàng trên để tiếp tục xác minh làm rõ. Theo ước tính ban đầu, số thuốc trên trị giá hàng tỷ đồng, gồm nhiều loại đặc trị giá cao dùng cho các bệnh về tiểu đường, gan, thận.

Công an phường Bắc Hồng Lĩnh đang tiếp tục xác minh và đã thông báo tìm chủ sở hữu số thuốc trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

DƯƠNG QUANG