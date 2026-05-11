Người dân tự giác giao nộp 5 khẩu súng và hơn 3kg pháo

Ngày 11-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một người dân trên địa bàn vừa tự giác giao nộp 5 khẩu súng, 2 viên đạn quân dụng và hơn 3kg pháo cho cơ quan công an.

Số vũ khí và pháo giao nộp cho cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 8-5, anh Mai Văn H. sinh năm 1987, trú tại thôn Nội 1, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa, trên đường từ nơi làm việc về nhà, khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Hồ Vương thì phát hiện một túi vải dạng túi du lịch để bên lề đường.

Kiểm tra bên trong túi, anh H. phát hiện có 5 khẩu súng, 2 viên đạn quân dụng và hơn 3kg pháo.

Nhận thức được tính chất nguy hiểm cũng như hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo, anh H. đã mang toàn bộ số tang vật trên đến giao nộp cho cơ quan công an.

DƯƠNG QUANG