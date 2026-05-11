Xã hội

Người dân tự giác giao nộp 5 khẩu súng và hơn 3kg pháo

SGGPO

Ngày 11-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, một người dân trên địa bàn vừa tự giác giao nộp 5 khẩu súng, 2 viên đạn quân dụng và hơn 3kg pháo cho cơ quan công an.

Số vũ khí và pháo giao nộp cho cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Số vũ khí và pháo giao nộp cho cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, ngày 8-5, anh Mai Văn H. sinh năm 1987, trú tại thôn Nội 1, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa, trên đường từ nơi làm việc về nhà, khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận xã Hồ Vương thì phát hiện một túi vải dạng túi du lịch để bên lề đường.

Kiểm tra bên trong túi, anh H. phát hiện có 5 khẩu súng, 2 viên đạn quân dụng và hơn 3kg pháo.

Nhận thức được tính chất nguy hiểm cũng như hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo, anh H. đã mang toàn bộ số tang vật trên đến giao nộp cho cơ quan công an.

Tin liên quan
DƯƠNG QUANG

Từ khóa

Công an Thanh Hóa súng pháo

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn