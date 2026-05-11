Cử tri vùng ven TPHCM kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đất đai, hỗ trợ hộ kinh doanh

Sáng 11-5, Tổ ĐBQH đơn vị số 13, Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp xúc cử tri các xã Tân Nhựt, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng. Nhiều ý kiến tập trung vào quy hoạch đất đai, chính sách thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Tổ ĐBQH đơn vị số 13 gồm các đại biểu: Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TPHCM; Nguyễn Thanh Sang, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Tổ ĐBQ đơn vị số 13. Ảnh: B.A.

Kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đất đai, hỗ trợ kinh tế tư nhân

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Võ Văn Huệ, xã Tân Nhựt, phản ánh dự án quy hoạch 350ha đất lúa tại địa phương kéo dài nhiều năm nhưng hiệu quả không cao. Theo ông, giá lúa bấp bênh, trong khi chi phí sản xuất, nhất là phân bón, ngày càng tăng, khiến nông dân gặp nhiều khó khăn.

“1ha sản xuất 2 vụ, trừ hết chi phí lời chưa tới 10 triệu đồng”, ông Huệ nói và kiến nghị xem xét điều chỉnh hoặc xóa quy hoạch để người dân chủ động chuyển đổi sản xuất theo nhu cầu thị trường.

Liên quan chính sách thuế, nhiều cử tri đánh giá tích cực các điều chỉnh trong thời gian qua. Cử tri Nguyễn Minh Thông, xã Tân Nhựt, cho rằng việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng đã giúp nhiều hộ kinh doanh giảm áp lực, duy trì hoạt động trong bối cảnh khó khăn. Ông đề nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, tăng hỗ trợ vốn vay ưu đãi và chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cùng mối quan tâm, cử tri Cao Trường Đỉnh cho rằng nhiều hộ kinh doanh vẫn e ngại chuyển đổi mô hình do phát sinh thêm thủ tục về hóa đơn, kế toán, thuế. Ông kiến nghị hoàn thiện chính sách theo hướng minh bạch, đơn giản, tạo thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: B.A.

Cử tri Nguyễn Thanh Thúy, xã Tân Nhựt, cho biết từ ngày 31-5-2026, cán bộ không chuyên trách cấp xã sẽ chấm dứt hoạt động theo lộ trình sắp xếp bộ máy. Bà kiến nghị tạo điều kiện để lực lượng này được tham gia tuyển dụng vào công chức, viên chức.

Tương tự, cử tri Hồ Văn Đô, xã Hưng Long, cho rằng đội ngũ không chuyên trách nhiều năm qua đảm nhận khối lượng công việc tương đương cán bộ, công chức nhưng chế độ, chính sách còn thiệt thòi. Ông đề nghị có chính sách hỗ trợ phù hợp khi thực hiện tinh gọn bộ máy.

Trong khi đó, cử tri Nguyễn Văn Khoa, xã Tân Nhựt, phản ánh hiện nay nhiều cán bộ có tâm lý “sợ sai, sợ trách nhiệm” do quy định còn chồng chéo. Ông kiến nghị có cơ chế bảo vệ người năng động, sáng tạo, đồng thời tăng cường giám sát để hạn chế tham ô, lãng phí trong các dự án đầu tư công.

Ở lĩnh vực y tế, cử tri Văn Tiến Cường, xã Bình Hưng, phản ánh chi phí nằm viện tại bệnh viện công còn cao đối với người lao động. Theo ông, số lượng phòng thường còn ít, trong khi phòng dịch vụ có giá cao, gây áp lực lớn cho bệnh nhân và gia đình.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố nhằm nâng hiệu quả hoạt động

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Đỗ Thanh Bình cho biết Đoàn ĐBQH TPHCM sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, giao Văn phòng Đoàn tổng hợp, gửi đến các bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian sớm nhất. Những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương cũng cần được rà soát, xử lý kịp thời.

ĐBQH Đỗ Thanh Bình cũng trao đổi, giải đáp nhiều nội dung cụ thể mà cử tri quan tâm.

Đại biểu Đỗ Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương gặp mặt trò chuyện cùng cử tri. Ảnh: B.A.

Liên quan việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, ĐBQH Đỗ Thanh Bình thông tin, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, số lượng thôn, tổ dân phố tăng; nhiều thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm tiêu chí. Vì vậy, việc tiếp tục sắp xếp là nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ Nội vụ đang xây dựng phương án sắp xếp, trình cấp có thẩm quyền. Sau đó, Chính phủ sẽ ban hành nghị định làm cơ sở triển khai, với yêu cầu không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân và gắn với hoàn thiện chế độ, chính sách liên quan.

ĐBQH Đỗ Thanh Bình trân trọng các ý kiến của cử tri và cho rằng đây là kênh rất quan trọng để các cơ quan Trung ương tiếp tục hoàn thiện thể chế, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống.

Đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ĐBQH Đỗ Thanh Bình cho biết thời gian qua, nhiều địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp. Bộ Nội vụ cũng đề nghị các tỉnh, thành tiếp tục đánh giá toàn diện đội ngũ này để có phương án phù hợp. Người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu thì xem xét bố trí, sắp xếp lại; trường hợp chưa đáp ứng thì thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Về vấn đề “dám nghĩ, dám làm”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết thời gian qua, Trung ương đã ban hành nhiều chủ trương khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, đồng thời tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Luật Cán bộ, công chức cũng đã quy định về miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp. Cùng với đó, các nghị định, văn bản của Chính phủ đã có quy định nhằm khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Tuy nhiên, Quốc hội đang tiếp tục rà soát các bất cập trong thực tiễn để hoàn thiện chính sách.

CẨM NƯƠNG