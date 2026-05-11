Tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho hơn 1.500 cán bộ, giáo viên, học sinh

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), ngày 11-5, Hải đoàn Biên phòng 18 phối hợp Trường Tiểu học Hải Nam, phường Phước Thắng, TPHCM tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ Hải đoàn Biên phòng 18 tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho học sinh trường Tiểu học Hải Nam

Chương trình có sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại chương trình, cán bộ Hải đoàn Biên phòng 18 đã giới thiệu đến học sinh những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ; hành trình ra đi tìm đường cứu nước; những cống hiến to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều câu chuyện cảm động, gần gũi về đức tính giản dị, tinh thần tiết kiệm, lòng yêu thương nhân dân và tình cảm của Bác dành cho thiếu niên, nhi đồng được truyền tải sinh động, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.

Ở phần giao lưu, học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như quê hương, ngày sinh của Bác, 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng và những câu chuyện kể về tình cảm của Bác đối với thiếu nhi. Nhiều học sinh cũng bày tỏ niềm kính yêu đối với Bác Hồ, quyết tâm phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ.

Cán bộ Hải đoàn Biên phòng 18 chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Hải Nam

Theo đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hải Nam, hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong giáo dục truyền thống yêu nước, giúp học sinh hiểu thêm về lịch sử dân tộc và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp tăng cường phối hợp giữa nhà trường với đơn vị lực lượng vũ trang trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ.

Thông qua hoạt động, Hải đoàn Biên phòng 18 tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong công tác dân vận, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng tại địa phương; góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

KHÁNH CHI