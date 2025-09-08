Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Sáng 8-9, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức đón tiếp đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đến chào xã giao và trao đổi hợp tác.

Quang cảnh buổi làm việc

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, Đại tá Nguyễn Minh Khánh bày tỏ vinh dự được đón tiếp đoàn công tác, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt là giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) đang ngày càng phát triển bền chặt.

Hai bên đã duy trì 11 hội nghị song phương luân phiên, tổ chức các khóa huấn luyện chung về tìm kiếm cứu nạn, JCG đã có 8 lượt tàu thăm, giao lưu với Cảnh sát biển Việt Nam, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, củng cố lòng tin, và hiện thực hóa mục tiêu về một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đại diện hai bên kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động giao lưu, huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm, qua đó góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải khu vực và thế giới.

Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tặng quà lưu niệm đến ông Abe Seiki, Trưởng đoàn lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản

Ngay sau buổi tiếp xã giao, lễ khai mạc khóa tập huấn “Trao đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực cho Cảnh sát biển Việt Nam” đã được tổ chức trang trọng. Khóa tập huấn kéo dài 5 ngày (từ ngày 8 đến 12-9) do các giảng viên JCG trực tiếp hướng dẫn, tập trung vào các nội dung thiết thực như: nâng cao kỹ năng nghiệp vụ kiểm tra tại chỗ, kỹ thuật trấn áp tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong thực thi pháp luật trên biển.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai lực lượng thực thi pháp luật trên biển, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả phối hợp trong thời gian tới.

MẠNH THẮNG