Vùng 5 Hải quân cấp nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối

Trước tình hình nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước sinh hoạt trên đảo Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) khan hiếm, ngày 25-3, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân trên đảo.

Người dân đảo Hòn Chuối sử dụng thùng phuy vận chuyển nước từ tàu 527 lên đảo

Theo đó, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân điều tàu 527 thuộc Hải đội 512, Lữ đoàn 127, đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển Tây Nam, cơ động tiếp cận đảo Hòn Chuối để cấp nước ngọt cho người dân.

Cán bộ, chiến sĩ tàu 527 đã cấp hơn 40.000 lít nước cho các hộ dân trên đảo, đồng thời bổ sung nước sinh hoạt cho nhiều lồng bè và tàu cá của ngư dân đang hoạt động trong khu vực.

Nguồn nước sinh hoạt trên tàu 527 được cán bộ, chiến sĩ chia sẻ với nhân dân

Trước đó, khi biết tin tàu hải quân cấp nước miễn phí, người dân trên đảo đã chủ động chuẩn bị bồn chứa, thùng phuy, can nhựa để tiếp nhận.

Hoạt động cấp nước ngọt kịp thời không chỉ giúp người dân đảo Hòn Chuối ổn định đời sống mà còn tạo điều kiện thuận lợi để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, gắn bó lâu dài với ngư trường.

NAM KHÔI