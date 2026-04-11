Lữ đoàn 171 Hải quân và Trung tâm Nghệ thuật TPHCM ký kết nghĩa

Chiều 11-4, tại phường Phước Thắng (TPHCM), Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) và Trung tâm Nghệ thuật TPHCM tổ chức chương trình ký kết nghĩa giữa hai đơn vị.

Trọng tâm nội dung ký kết nghĩa giữa hai đơn vị là phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm nổi bật hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, “Người chiến sĩ trên mặt trận Văn hóa nghệ thuật”.

Hai bên cũng tăng cường phối hợp tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, Hải quân nhân dân Việt Nam, Vùng 2 Hải quân, Lữ đoàn 171; quá trình hình thành, phát triển của Trung tâm Nghệ thuật TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Trần Thanh Vũ, Chính ủy Lữ đoàn 171 nhấn mạnh, chương trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu, trao đổi, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị.

Lữ đoàn 171 Hải quân và Trung tâm Nghệ thuật TPHCM có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Trên cơ sở nội dung ký kết và thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, hai bên có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, “Người chiến sĩ trên mặt trận Văn hóa nghệ thuật” trong thời kỳ mới.

Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

MẠNH THẮNG - ANH THƠ