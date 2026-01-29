Phát triển Cần Giờ dựa trên sinh kế bền vững

Chiều 29-1, Sở Du lịch TPHCM phối hợp Báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo “Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM”, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Hội thảo tập trung làm rõ định hướng phát triển Cần Giờ trong không gian phát triển mới của TPHCM, gắn tăng trưởng du lịch với bảo tồn và sinh kế bền vững.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, nhấn mạnh Cần Giờ cần được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đô thị – kinh tế của TPHCM.

Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HỮU HẠNH

Trong thời gian gần đây, nhiều dự án hạ tầng lớn như tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ, cầu Cần Giờ và các kết nối vùng trọng điểm đã được khởi động, mở ra khả năng rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố xuống còn dưới 30 phút. Đây được xem là cú hích quan trọng để Cần Giờ bứt phá về du lịch và dịch vụ.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Võ Anh Tài, Phó Tổng giám đốc Saigontourist Group, cho rằng để Cần Giờ thực sự trở thành cực tăng trưởng du lịch mới, cần chuyển mạnh từ tư duy “khai thác tài nguyên” sang “thiết kế hệ sinh thái sản phẩm” có cấu trúc rõ ràng.

Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Saigontourist Group phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đó, sản phẩm du lịch không thể dừng ở các tour hay dịch vụ đơn lẻ mà phải được tổ chức thành những dòng sản phẩm chủ lực, có bản sắc riêng và khả năng cạnh tranh dài hạn.

Ông Võ Anh Tài phân tích, lợi thế nổi trội của Cần Giờ là đồng thời sở hữu biển và rừng ngập mặn. Đây là nền tảng để hình thành hệ sản phẩm sinh thái mang tính biểu tượng, kết hợp trải nghiệm rừng ban ngày với nghỉ dưỡng biển ban đêm, tạo khác biệt so với các điểm đến thuần biển hoặc thuần sinh thái.

Bên cạnh đó, Cần Giờ có thể được định vị là trung tâm du lịch chăm sóc sức khỏe, tái tạo năng lượng của TPHCM, với các sản phẩm retreat, thiền, yoga, phục hồi thể chất và tinh thần cho cư dân đô thị lớn.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HỮU HẠNH

Ở góc độ quản lý nhà nước, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho rằng Cần Giờ không phát triển theo mô hình tăng trưởng "nóng" mà phải dựa trên hệ sinh thái rừng – sông – biển, gắn chặt với bảo tồn rừng ngập mặn được UNESCO công nhận và văn hóa làng chài đặc trưng.

Các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng được xác định là hướng đi tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương, đồng thời hình thành giá trị phát triển dài hạn cho Cần Giờ.

Sở Du lịch TPHCM thông tin, trong tháng 1-2026, thành phố đón khoảng 1,35 triệu lượt khách quốc tế và 3,89 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 49.500 tỷ đồng, phản ánh sức mua và nhu cầu trải nghiệm tăng rõ rệt ngay từ những ngày đầu năm 2026.

THI HỒNG