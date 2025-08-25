Phát triển kinh tế song hành với an sinh xã hội

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ nhiều phường, xã ở TPHCM đã bắt tay triển khai nghị quyết đại hội bằng những việc làm cụ thể. Trong đó, bên cạnh các hoạt động về phát triển kinh tế, nhiều địa phương đầu tư mạnh cho an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng y tế, bao phủ BHXH cho người dân.

Chăm lo trẻ em, người yếu thế

Ngày 23-8, ngay sau Đại hội Đảng bộ phường Cầu Kiệu, phường đã tổ chức chương trình trao tặng đồ dùng học tập cho 100 học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng là phần chăm lo thiết thực, động viên học sinh trước thềm năm học mới. Cùng ngày, phường Bình Thạnh cũng phát động phong trào và ra mắt các công trình “Bình Thạnh - sắc hoa nghĩa tình”. Trong đó, phường phối hợp trao tặng 150 suất quà đến các hộ dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Phường Vĩnh Hội (TPHCM) tổ chức điểm bán hàng lưu động giá ưu đãi, chăm lo người dân

Tuần qua, xã Củ Chi phối hợp cùng mạnh thường quân đã tổ chức trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Nhận suất học bổng tiếp sức đến trường, em Nguyễn Trần Nam Quốc, học sinh Trường THCS Tân Phú Trung, xúc động chia sẻ, đây không chỉ là món quà ý nghĩa mà còn là nguồn động lực giúp em cố gắng học tập tốt hơn để trở thành người có ích cho xã hội. Một tuần trước đó, xã Củ Chi phối hợp Đảng ủy, Ban Chỉ huy Lữ đoàn 77, Quân khu 7 cũng đã bàn giao nhà tình nghĩa quân - dân cho gia đình bà Cao Thị Đức, là con liệt sĩ, con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lắng với tổng kinh phí khoảng 100 triệu đồng. Trong khi đó, phường Vĩnh Hội cũng tổ chức Ngày hội chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội “Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc”. Qua chương trình, phường tặng cờ Tổ quốc đến các hộ dân, trao phương tiện sinh kế, ảnh Bác Hồ, biển số nhà cùng hàng chục phần quà cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn.

Đây là những hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ của từng phường, xã, cũng là những phần việc cụ thể thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Bí thư Đảng ủy phường Cầu Kiệu Trần Thu Hà chia sẻ, song hành với các chỉ tiêu đặt ra về xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, phát triển kinh tế, đô thị, địa phương cũng đặt ra các chỉ tiêu chương trình trọng tâm, chương trình hành động trong chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân, chăm lo tốt hơn cho trẻ em, người yếu thế.

Thước đo là niềm tin của người dân

Đề ra nhiều chỉ tiêu thực hiện trong công tác an sinh xã hội là nội dung được hầu hết các Đảng bộ xã, phường tại TPHCM đặt ra trong nhiệm bộ xã Nhuận Đức phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 97%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm 1%/năm. Bí thư Đảng ủy xã Nhuận Đức Võ Thị Kiều Tiên cho biết, xã tiếp tục vận động người dân tham gia BHYT, đặc biệt là học sinh. Đồng thời, phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động các nguồn lực để tặng thẻ BHYT đối với các trường hợp người dân có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Xã đẩy mạnh các chương trình cho hộ nghèo vay vốn từ quỹ xóa đói giảm nghèo, quỹ quốc gia về việc làm… gắn cho vay vốn với tư vấn hướng dẫn hộ nghèo cách sản xuất kinh doanh, với thị trường để giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm của người nghèo, hộ nghèo.

Theo Chủ tịch UBND xã Củ Chi Phạm Kiều Hưng, với đặc thù xã Củ Chi có nhiều gia đình chính sách, người có công, là xã ngoại thành nên còn nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Do đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Củ Chi đã đề ra các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể về công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Trong đó, xã đề ra chỉ tiêu về nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh trên địa bàn; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều hàng năm giảm 1,0-1,5%/năm; đến năm 2030 còn dưới 0,3%. Xã tập trung huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng. Xã đang rà soát và tiếp tục vận động nguồn lực để sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn. Xã ưu tiên đầu tư ngân sách và có cơ chế, chính sách huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Còn ở phường Tân Mỹ, ngay sau Đại hội biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng bắt tay vào triển khai các nghị quyết đại hội. Trong đó, MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ đang hoàn tất quy chế và công tác chuẩn bị để ra mắt Trung tâm An sinh xã hội. Theo đại diện Đảng ủy phường Tân Mỹ, Trung tâm An sinh xã hội sẽ được đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, sẽ là điểm hỗ trợ khẩn cấp, chăm lo, giúp đỡ các đối tượng đặc biệt khó khăn và người yếu thế trên địa bàn. Việc đặt Trung tâm An sinh xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cũng để người dân dễ tiếp cận; đồng thời khi giải quyết hồ sơ của người dân, công chức trung tâm có điều kiện tiếp cận từng hoàn cảnh, từ đó kịp thời cung cấp thông tin đến MTTQ và các đoàn thể để có hướng hỗ trợ, chăm lo cho người dân.

Một nghị quyết thành công không đo ở những trang văn bản, mà đo ở niềm tin, sự hài lòng của người dân. “Lo an sinh xã hội cho người dân chính là con đường ngắn nhất, bền vững nhất để đưa nghị quyết vào cuộc sống, để cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương thêm gắn bó, cùng hướng về một mục đích chung”, một lãnh đạo phường khẳng định.

