Phát triển Long Sơn - Phú Mỹ - Tân Phước thành khu kinh tế biển hiện đại

Khảo sát tại KCN dầu khí Long Sơn và làm việc với KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu phát huy tối đa tiềm năng của khu vực để quy hoạch, phát triển thành khu kinh tế biển hiện đại.

Ngày 5-7, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã có buổi khảo sát thực địa tại Khu công nghiệp (KCN) dầu khí Long Sơn (xã Long Sơn, TPHCM) và làm việc với chủ đầu tư hạ tầng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TPHCM).

Khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển

Tại buổi khảo sát thực địa KCN dầu khí Long Sơn, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (HEPZA) đã báo cáo về thông tin, tiến độ của dự án.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và các cơ quan chức năng khảo sát thực địa dự án KCN dầu khí Long Sơn. Ảnh: VIỆT DŨNG

KCN dầu khí Long Sơn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008. Qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, đến nay, KCN dầu khí Long Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích khoảng 850ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.309 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án đang đối mặt với hàng loạt khó khăn về pháp lý, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

KCN dầu khí Long Sơn được định hướng phát triển xanh, thân thiện môi trường. Ảnh: VIỆT DŨNG

Để đẩy nhanh tiến độ dự án KCN dầu khí Long Sơn, chủ đầu tư kiến nghị các giải pháp để phát triển KCN theo hướng xanh, thân thiện môi trường, phù hợp quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời có khả năng thu hút 15-20 tỷ USD vốn FDI.

Đối với KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước, TPHCM), sau hơn 10 năm phát triển, KCN đã trở thành một trong những KCN quy mô lớn và hiện đại của khu vực phía Nam, thu hút gần 6 tỷ USD vốn đầu tư và đang hướng đến mục tiêu trở thành KCN sinh thái đầu tiên của cả nước.

Báo cáo với lãnh đạo TPHCM, bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Bình – Phú Mỹ, cho biết, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được thành lập năm 2014 với quy mô gần 1.000ha. KCN được đầu tư đồng bộ cả hạ tầng kỹ thuật lẫn hệ thống dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. KCN sở hữu lợi thế kết nối khi nằm gần cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, các kho cảng khí và trung tâm logistics của khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng.

KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được định hướng trở thành KCN sinh thái đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhờ lợi thế này, chủ đầu tư đã phát triển Trung tâm Chuỗi cung ứng toàn cầu Phú Mỹ với hệ sinh thái logistics quy mô lớn, gồm cảng cạn rộng 38ha, hệ thống bến cảng, depot container thông minh và khoảng 320.000 m² kho bãi đa chức năng.

Đến nay, KCN đã thu hút gần 6 tỷ USD vốn đầu tư và dự kiến sẽ vượt mốc 7 tỷ USD vào năm 2027 khi các dự án đang nghiên cứu hoàn tất thủ tục cấp phép. Đồng thời, doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận KCN sinh thái đầu tiên tại Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, chủ đầu tư kiến nghị được mở rộng diện tích nhằm hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút thêm các dự án công nghệ cao.

Hình thành các đô thị cảng biển hiện đại

Phát biểu kết luận buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, việc khảo sát nhằm đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế của khu vực Long Sơn, Phú Mỹ và Tân Phước để làm cơ sở định hướng quy hoạch, phát triển khu kinh tế biển hiện đại, tạo động lực xây dựng TPHCM trở thành siêu đô thị có tốc độ tăng trưởng hai con số.

Đồng chí ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của dự án KCN dầu khí Long Sơn. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng nắm rõ tình hình và có báo cáo, kiến nghị với Phó Thủ tướng Chính phủ để sớm tháo gỡ những nút thắt, để dự án được triển khai đúng quy hoạch.

Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu kết luận buổi khảo sát. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, đồng chí đánh giá cao quy hoạch bài bản, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cung cấp đầy đủ các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, khí và logistics, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. Với tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 60%, thêm khoảng 20% diện tích đã có nhà đầu tư đăng ký, KCN cơ bản đáp ứng điều kiện để xem xét mở rộng theo quy định. Đây là mô hình KCN hiện đại, sinh thái, có suất đầu tư cao, phù hợp định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của thành phố.

Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển các KCN theo hướng xanh, hiện đại và bền vững; đồng thời nghiên cứu kết nối các nhà đầu tư chiến lược.

Đối với quỹ đất công nghiệp còn lại, thành phố sẽ lựa chọn kỹ các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ và cam kết phát triển lâu dài, không chấp nhận tình trạng đầu cơ đất đai. Mục tiêu là hình thành các đô thị cảng biển hiện đại tại Long Sơn, Phú Mỹ và Tân Phước, tạo cực tăng trưởng mới, phát huy hiệu quả kinh tế biển và bảo đảm phát triển bền vững cho TPHCM.

QUANG VŨ