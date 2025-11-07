Phát triển nguồn nhân lực cho khu vực Tây Nguyên

Ngày 7-11, Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ và Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên” với sự tham dự của đại diện nhiều chuyên gia, nhà khoa học, quản lý chính quyền các địa phương.

Hội thảo có 60 tham luận chất lượng, có tính mới, với cách tiếp cận đa chiều được chọn lọc kỹ lưỡng từ 118 bài tham luận, đã phân tích toàn diện các khía cạnh tự nhiên – kinh tế - văn hóa – xã hội – thể chế các địa phương khu vực Tây Nguyên.

Hội thảo khoa học thu hút nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý tham dự. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đã đóng góp các nghiên cứu và thực tiễn phát triển nhìn nhận nguồn lực như một hệ thống mở, có khả năng thích ứng và phát triển. Các ý kiến cũng đưa ra cách thức khai thác, huy động và kết hợp giữa các nguồn lực truyền thống với nguồn lực hiện đại nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương khu vực Tây Nguyên…

Trong đó, xoay quanh những yếu tố có thể được nhìn nhận là nguồn lực phát triển của Tây Nguyên trong bối cảnh mới như các nhóm nguồn lực trong mối tương quan với không gian vùng mới sau sắp xếp hành chính, lợi thế cốt lõi về tài nguyên thiên nhiên, con người, văn hóa, hệ thống thể chế và tổ chức địa phương.

Các chuyên gia cũng đưa ra giải pháp cần xây dựng lộ trình triển khai cụ thể, với sự tham gia của các bên liên quan, từ chính quyền các cấp, doanh nghiệp đến cộng đồng địa phương.

ĐOÀN KIÊN