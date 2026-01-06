Vượt khó khăn, duy trì thưởng tết cho người lao động

Hiện phần lớn doanh nghiệp tại TPHCM đã thông báo kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Trong đó, nhiều doanh nghiệp dù gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn nỗ lực duy trì các khoản thưởng tết, chăm lo người lao động.

Chăm lo chu đáo

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026, chị Trần Thị Mỹ Hằng (quê Nghệ An, công nhân Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, TPHCM) tính toán lại các khoản chi tiêu từ đây đến Tết Nguyên đán. Trong cuốn sổ nhỏ, chị Hằng ghi chi tiết các khoản chi cơ bản như nhà trọ, điện, nước, học phí cho con gái và chi phí sinh hoạt cho gia đình trong hơn 1 tháng tới. Ở trang kế bên, chị ghi các khoản thu nhập của 2 vợ chồng, ước tính các khoản tiền thưởng và chăm lo của công ty. Sau khi cộng trừ, nhìn số tiền còn dư không nhiều, chị Hằng không giấu được nỗi lo.

Chị cho biết, công ty nơi chị làm việc vừa thông báo thưởng tết một tháng lương, trong khi công ty của chồng vẫn chưa có thông báo chính thức, dù năm trước được thưởng 1,5 tháng lương. “Giờ tôi chỉ mong mức thưởng của chồng được như năm trước thì vợ chồng mới dám tính chuyện đưa con về quê ăn tết”, chị Hằng chia sẻ.

Không chỉ gia đình chị Hằng, tâm trạng chờ đợi thưởng tết, dè sẻn chi tiêu là nỗi niềm chung của nhiều lao động xa quê trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn. Hiểu được tâm tư ấy, dù tình hình sản xuất kinh doanh chưa thật sự thuận lợi, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực chăm lo lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động.

Công đoàn TPHCM tặng quà tết, tiễn công nhân về quê đón tết trên chuyến xe nghĩa tình năm 2025 (ẢNH: HỒNG HẢI)

Tại Công ty TNHH Sambu Vina Sports (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM), dù gặp khó khăn trong sản xuất, doanh nghiệp vẫn đảm bảo đầy đủ các khoản lương, thưởng và chế độ chính sách cho 1.750 lao động. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, công ty dự kiến thưởng mỗi lao động một tháng lương. Công đoàn cơ sở cũng dành mức chăm lo 500.000 đồng cho mỗi đoàn viên. Riêng khoảng 300 lao động có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tặng thêm phần quà trị giá 350.000-400.000 đồng/phần.

Thưởng tết bình quân 12,02 triệu đồng/người

Không khí phấn khởi cũng lan tỏa tại Công ty TNHH Panko Vina (phường Bến Cát, TPHCM) khi trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, hơn 2.600 công nhân được thông báo sẽ nhận khoản hỗ trợ chăm lo tết từ tổ chức Công đoàn thành phố dành cho người lao động mất việc làm trước tết. “Khoản tiền ấy tuy không lớn, nhưng với chúng tôi đó là sự động viên kịp thời, giúp vơi bớt nỗi lo trong giai đoạn khó khăn”, chị Nguyễn Thị Nhung, một công nhân của công ty, chia sẻ.

Nhằm hỗ trợ công nhân Công ty TNHH Panko Vina sớm tiếp cận việc làm mới, ngay trong những ngày đầu năm 2026, phường Thới Hòa (TPHCM) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội việc làm, với nhu cầu tuyển dụng khoảng 10.000 lao động. Nhiều doanh nghiệp tham gia ngày hội sẵn sàng tiếp nhận công nhân Panko Vina vào làm việc trong bối cảnh doanh nghiệp này ngưng hoạt động.

Còn ở Công ty TNHH Kỹ nghệ Cửa Ý Á Châu (phường Tân Hiệp, TPHCM), dù sản xuất gặp không ít khó khăn, công ty vẫn chủ động tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo việc làm ổn định cho hơn 1.000 lao động. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, doanh nghiệp dành khoảng 26 tỷ đồng để thưởng Tết, với phương án thưởng được tính theo thâm niên và vị trí công việc của từng công nhân.

Theo Sở Nội vụ TPHCM, đến nay đã có hơn 3.800 doanh nghiệp tại thành phố báo cáo về kế hoạch thưởng tết năm 2026 cho người lao động. Dịp Tết Bính Ngọ năm 2026, tiền thưởng bình quân 12,02 triệu đồng/người, tăng 6,8% so với năm trước. Đây là nỗ lực lớn của nhiều doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với khó khăn. Thống kê cho thấy, trong số các doanh nghiệp đã báo cáo, có 719 doanh nghiệp cho biết gặp trở ngại trong việc chi trả thưởng tết do đơn hàng giảm, thu hẹp sản xuất, khó thu hồi công nợ và áp lực chi phí gia tăng.

THÁI PHƯƠNG