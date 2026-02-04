Mức thưởng tết bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với năm ngoái

Chiều 4-2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1, ông Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Tiền lương và bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) đã thông tin về tình hình lương, thưởng tết năm nay.

Theo ông Phạm Trường Giang, Chính phủ đã ban hành Nghị định 293/2025/NĐ-CP quy định tăng mức lương tối thiểu đối vùng tăng 7,2% với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1-1-2026. Mức điều chỉnh này cao hơn các mức điều chỉnh của những năm gần đây. Nhờ Chính phủ ban hành nghị định sớm nên có thời gian cho doanh nghiệp chuẩn bị cũng như tạo tâm lý phấn khởi cho người lao động.

Tiền lương bình quân năm 2025 của người lao động là 9,76 triệu đồng/tháng, tăng 11% so với năm 2024. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước lương bình quân là khoảng 12,89 triệu đồng/người/tháng, tăng 18,2% so với năm 2024. Đối với doanh nghiệp dân doanh, tiền lương bình quân là 8,66 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2024.

Buổi họp báo thường kỳ tháng 1-2026 chiều 4-2. Ảnh: QUANG PHÚC

Đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thì lương bình quân là 10,17 triệu đồng/người/ tháng, tăng 9,6% so với năm 2024.

Về tiền thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ, qua số liệu báo cáo của hơn 50.000 doanh nghiệp với kế hoạch thưởng cho hơn 4,2 triệu lao động, mức thưởng bình quân là 8,69 triệu đồng/người, tăng 13% so với Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước khoảng 9,44 triệu đồng/người, tăng 23%; doanh nghiệp dân doanh đạt 7,37 triệu, tăng 9%; doanh nghiệp FDI 9,21 triệu, tăng 12%.

Cục trưởng Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội (Bộ Nội vụ) Phạm Trường Giang

Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về công tác bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông dịp tết.

Theo đó, các lực lượng công an trên toàn quốc đang tập trung tăng cường trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực, đặc biệt là các loại tội phạm theo quy luật thường tăng vào các dịp tết như: trộm cắp, cờ bạc, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm về hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Lực lượng công an cũng tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, tinh thần là quản lý chặt chẽ, nhưng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân tham gia các hoạt động tết.

Lực lượng công an cũng rà soát, hoàn thiện các phương án phân luồng giao thông, bố trí các lực lượng hợp lý và xuyên suốt từ giai đoạn trước tết, cao điểm và sau tết. Mục tiêu là đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là ở các địa bàn trung tâm, các tuyến cửa ngõ.

Người phát ngôn Bộ Công an lưu ý người dân đã uống bia rượu thì không tham gia giao thông; chấp hành các quy định về tốc độ, biển báo, các lệnh của cảnh sát giao thông. Đồng thời, người dân cần chủ động kiểm tra an toàn các phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi di chuyển những tuyến đường dài, đường xa, về quê đón tết để đảm bảo an toàn...

PHAN THẢO