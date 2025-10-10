Phiên bản khác của rapper Rhymastic với ca khúc “Thì sao”

YC (hay Young Crizzal) là nghệ danh khác của rapper Rhymastic. Phiên bản cực kỳ trẻ trung, gai góc này của anh vừa trở lại sau 5 năm vắng bóng cùng sản phẩm âm nhạc mới nhất - Thì sao.

Rhymastic ra mắt sản phẩm mới

Giữa thời điểm Rhymastic đang ở đỉnh cao, hình ảnh người nghệ sĩ trưởng thành, điềm đạm và được công chúng yêu mến, sự trở lại của YC tối 9-10 là phản chiếu của hành trình giằng xé nội tâm. Đây là cách nghệ sĩ phải lựa chọn giữa sự công nhận của công chúng và tự do sáng tạo cá nhân.

YC gắn liền với một phần tuổi trẻ của Rhymastic, với quãng thời gian sáng tác và hát rap khác hẳn với Rhymastic hiện tại. Sự trở lại này nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. Các đồng nghiệp, nhà sản xuất, rapper và các fanpage lớn đồng loạt chia sẻ hình ảnh “YC trở lại”, biến thành tâm điểm thảo luận của giới âm nhạc.

Với Rhymastic, 5 năm im lặng là quãng thời gian tích tụ năng lượng để YC trở lại với tuyên ngôn nghệ thuật mạnh mẽ

Ca khúc Thì sao là sản phẩm mở đầu cho album trở lại gồm 10 bài do SpaceSpeakers Label ấp ủ suốt thời gian dài. Đây được xem là chương tiếp theo trong hành trình âm nhạc - nơi Rhymastic và YC không còn đối nghịch, mà cùng tồn tại để phản chiếu và hoàn thiện lẫn nhau. Trong bối cảnh Rap Việt đang sôi sục với tranh luận về ranh giới giữa underground và mainstream, sự trở lại của YC được ví như hơi thở cũ trong thân xác mới - thô ráp, nguyên bản.

Ngày 19-10 tới đây, Rhymastic cũng tổ chức Fan meeting (gặp gỡ người hâm mộ) tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM).

TIỂU TÂN