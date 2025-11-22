Phiên tòa giả định tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh

Phiên tòa giả định tuyên truyền cho các em học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn về tác hại của việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: NAM KHÔI

Ngày 22-11, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 5 - An Biên (tỉnh An Giang) phối hợp với Tòa án nhân dân khu vực 7, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7 tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy tại Trường THPT An Biên.

Tham dự phiên tòa có các giáo viên, học sinh Trường THPT An Biên và hơn 200 quần chúng nhân dân trên địa bàn xã An Biên.

Học sinh tham dự phiên tòa giả định. Ảnh: NAM KHÔI

Phiên tòa giả định tái hiện đầy đủ thứ tự các bước xét xử hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó tuyên truyền cho các em học sinh và quần chúng nhân dân trên địa bàn tác hại của việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Sau phiên tòa, các em học sinh còn được giải đáp thắc mắc liên quan đến các nội dung như Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, một số nội dung tuyển sinh quân sự…

NAM KHÔI